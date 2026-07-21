VELIKE VESTI ZA NAŠ NAROD KOJI ŽIVI U INOSTRANSTVU: Vučić najavio važan projekat, evo o čemu je reč

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obišao je juče radove na izgradnji mosta preko Velike Morave, i regionalni centar za dualno obrazovanje u Svilajncu. Tom prilikom je najavio između ostalog da će se uskoro krenuti sa velikim projektom subvencionisanja ljudi koji bi hteli da se vrate iz inostranstva u Srbiju.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

Vučić je tokom obilaska regionalnog centra za dualno celoživotno obrazovanje u Svilajncu ocenio da je budućnost za mlade u dualnom obrazovanju.

- U ovaj objekat smo uložili dosta novca, dakle 1.840.000 evra, i uložićemo i u opremu još 250.000 evra. Nije pitanje koliko to košta danas i kako to izgleda, već hoće li deca kada izađu odatle znati da rade posao za koji postoje zahtevi na tržištu, od mehatroničara, zavarivača do svih drugih. U ovom trenutku je to 191 dete, 191 mladi čovek, devojka, mladić, koji će imati posao uvek i u svakom trenutku jer se sve više kompanija organizuje tako da traži podršku u dualnom obrazovanju - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/ bg

Istakao je da je to budućnost i ono što će garantovati opstanak našoj deci da ostanu u Srbiji.

- Da ne idu napolje da žive i prehranjuju svoju porodicu. Mi ćemo da uradimo uskoro jedan veliki projekat subvencionisanja i davanja podrške ljudima koji rade u inostranstvu a koji bi želeli da se vrate u našu zemlju. Mi njih ne doživljavamo, kako neki kažu, kao kritičnu masu za neke izbore. To su za nas divni ljudi koji su resurs ove zemlje, koji su mnogo toga naučili u inostranstvu i koje bismo voleli da vidimo u našoj zemlji, da nam prenesu svoje znanje, da se vrate ovde i da učine svoju zemlju ponosnom, ali i da sve ono što urade doprinosi daljem napretku - rekao je Vučić.

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