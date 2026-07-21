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CEO SVET ZATEČEN! Ana Ivanović nije mogla više da ćuti, Hrvat je skroz "raspakovao"

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21. 07. 2026. u 06:30

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ANA Ivanović je otvorila dušu kao nikada pre!

ЦЕО СВЕТ ЗАТЕЧЕН! Ана Ивановић није могла више да ћути, Хрват је скроз распаковао

Foto: Instagram Printskrin/anaivanovic

Gostujući u emisiji kod nekadašnjeg hrvatskog selektora Slavena Bilića, svojevremeno grend slem šampionka se osvrnula na porodične prioritete nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera i objasnila zbog čega se nikada nije pokajala što je rano stavila tačku na profesionalnu karijeru. 

Ivanovićeva je naglasila da joj prija znatno mirniji tempo života na Palma de Majorki, gde je potpuno fokusirana na podizanje trojice sinova - Luke, Leona i Tea. Prema njenim rečima, povoljni klimatski uslovi tokom cele godine omogućavaju da dečaci provode mnogo vremena na otvorenom, što joj u velikoj meri olakšava organizaciju dana s obzirom na to da su izuzetno aktivni.

Foto: JC Olivera/Getty images/Profimedia

 

- Da, deca idu u školu, ovde živim, kupila sam kuću 2008. godine dok sam još igrala tenis, ovo mi je postao dom. Dosta je mirnije ovde, provodimo dosta napolju, vreme je lepo tokom cele godine, imam tri dečaka, život je aktivan, lakše je sa njima biti napolju, družiti se. Škole su odlične - počela je Ana Ivanović priču u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka".

Nekadašnja prva teniserka na ATP listi napominje da je odluka o penzionisanju došla u pravom trenutku i da, uprkos tome što joj povremeno nedostaju takmičenja i turnirska atmosfera, nijednog sekunda ne žali zbog toga što više ne igra.

- Ne, mislim da ta vrsta adrenalina ne može da se ponovi. Taj osećaj kada igraš na velikom turniru, na Centralnom terenu, ta vrsta adrenalina je nenadmašna - izjavila je Ana, pa dodala:

- Nije bio lak korak, nije bilo lako ostaviti tenis, to je moj život od pete godine, prva ljubav, nešto što sam volela i bila vrlo dobra u tome. Imala sam osećaj da je to pravi momenat za mene. Želela sam nešto drugo, da krenem nekim drugim putem koji sam videla. Ne mogu da kažem da mi ne nedostaje, fale mi turniri, takmičenje, taj adrenalin, ali ne žalim zbog odluke, srećna sam što sam tu gde sam sada.

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