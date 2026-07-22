AMBASADA SAD POSLE SMENE SRPSKIH TUŽILACA U PRIŠTINI: "Srbi moraju imati jednake mogućnosti, to garantuju ustav i zakoni"
AMBASADA SAD u Prištini oglasila se povodom odluke o razrešenju srpskih tužilaca, poručujući da očekuju da će Priština obezbediti da i Srbi imaju jednake mogućnosti da učestvuju u političkom životu.
- Ustav i zakoni (tzv.) Kosova garantuju zastupljenost kosovskih Srba u kosovskim institucijama. Očekujemo da će Vlada (tzv.) Kosova obezbediti da kosovski Srbi imaju jednake mogućnosti i da mogu u potpunosti da učestvuju u političkom i građanskom životu (tzv.) Kosova. Nastavićemo da se zalažemo za to - rekao je portparol Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u pisanom odgovoru za Kosovo onlajn.
Na odluku vršioca dužnosti predsednika tzv. Kosova, Aljbuljene Hadžiju, da potpiše ukaze o razrešenju dužnosti sedam tužilaca iz srpske zajednice, koji su podneli ostavke 2022. godine, nakon što je Tužilački savet tzv. Kosova odbio zahteve za povlačenje ostavki pet tužilaca i 15 članova pomoćnog osoblja iz srpske zajednice u Osnovnom tužilaštvu u Mitrovici reagovala je i Evropska unija.
- To deluje nespojivo sa zakonom, načelima pravičnog postupka i ukupnim zahtevima vladavine prava na (tzv.) Kosovu. Evropska unija poziva sve nadležne institucije da se uzdrže od postupaka čiji je cilj sprečavanje reintegracije pripadnika srpskog pravosudnog osoblja - piše u saopštenju iz Brisela.
Iz Ambasade Nemačke u Prištini poručili su da su zabrinuti zbog prihvatanja ostavki srpskih tužilaca koje su već bile povučene.
(Sputnjik Srbija)
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