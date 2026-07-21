Društvo

STIŽE AVGUST KAKAV NE PAMTIMO: Mesečna prognoza RHMZ- tropski talas trajaće i do 25 dana

V.N.

21. 07. 2026. u 12:10

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U SRBIJI se očekuje da će temperatura u avgustu biti viša od uobičajene, a količina padavina manja ili u proseku za ovo doba godine, navodi se u mesečnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

СТИЖЕ АВГУСТ КАКАВ НЕ ПАМТИМО: Месечна прогноза РХМЗ- тропски талас трајаће и до 25 дана

Foto: Gemini

Tokom avgusta tropski talas trajaće od 15 do 25 dana, a prognozira se da će kiša padati u većem delu Srbije od 7 do 9 dana, u brdsko-planinskim krajevima do 11 dana.

Avgust će biti topao, sa srednjom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka i sa odstupanjem do dva stepena više od uobičajene temeprature za ovo doba godine.

Srednja avgustovska temperatura vazduha se prognozira u intervalu od 22 do 26 stepeni u nižim predelima, a u brdskoplaninskim predelima od 15 do 20.

 - Očekuje se srednja maksimalna temperatura vazduha za avgust od 30 do 32 stepena u nižim predelima, u planinskim predelima od 19 do 25 stepeni, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od 14 do 20 stepeni, u planinskim predelima od 10 do 15 stepeni -navodi RHMZ.

Količina padavina trebalo bi da bude u domenu prosečnih vrednosti u većem delu Srbije, dok se na krajnjem zapadu očekuje deficit padavina.

(Tanjug)

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