Politika

SLIKA I PRILIKA BLOKADERSKE "ELITE": Da li je sada dovoljno jasno od kakvih ljudi branimo Srbiju?

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22. 07. 2026. u 12:56

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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na uznemirujuće izjave blokadera koji su u programu vređali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ali i najavljivali nasilje nad političkim neistomišljenicima

СЛИКА И ПРИЛИКА БЛОКАДЕРСКЕ ЕЛИТЕ: Да ли је сада довољно јасно од каквих људи бранимо Србију?

Foto: Filip Stevanovic/AFP/Profimedia

Ona se oglasila putem zvaničnog naloga na Iksu:

"Ovo je slika i prilika blokadera. Ovo su njihove vrednosti. Ovo što blokaderi rade Aleksandru Vučiću i njegovoj porodici normalan čovek ne bi mogao da zamisli, a ne da izgovori. Ljudske bede. Sramota za ljudski rod. To je ta „elita“.

Odvratno i neljudsko maltretiranje ljudi kao modus operandi onih koji nam se svaki dan predstavljaju kao najobrazovaniji, najhumaniji, najprosvećeniji, najkulturniji deo našeg društva. Laži, uvrede, pretnje – to je blokaderska politika. I sve ovo o porodici Aleksandra Vučića i o drugim porodicama u Srbiji ne izgovara tek neki predstavnik „studentske“ liste.

Ovo izgovara žena koja je u samom vrhu blokaderskog pokreta. Žena koja je predstavljena kao jedan od najkredibilnijih boraca za slobodu i vladavinu prava. Žena široko i otvoreno podržana od onih iz inostranstva koji nam svakoga dana drobe o demokratiji, demokratskim vrednostima i ljudskim pravima.

Žena kojoj je NIN dodelio nagradu za hrabrost, Evropski pokred nagradu Doprinos godine Evropi, CRTA nagradu Hrabri glas. Takva žena diskutuje o ljudima koji podržavaju SNS kao o najprimitivnijim životinjama, nekoj nižoj vrsti. Taj „hrabri glas“ svodi žene na seksualne objekte koji treba da trguju seksualnim uslugama kako bi uticale na to kako neko glasa! Taj „doprinos Evropi“ trabunja o tome kako su SNS porodice drugačije od drugih porodica u Srbiji?

Da li je sada dovoljno jasno od čega i od kakvih ljudi branimo Srbiju? Moja poruka blokaderima: neće bežati Aleksandar Vučić nigde. Niko od nas neće bežati. Borićemo se svim demokratskim sredstvima protiv takvih kakvi ste vi. Branićemo Srbiju od takvih. I nikada nećemo biti kao vi. Nikada nećemo napadati vaše porodice, vaše roditelje, vašu decu. Jer smo pre svega ljudi", zaključila je Brnabić.

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