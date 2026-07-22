KAKAV ŠOK! Reprezentativac Srbije neće u Zvezdu, potpisao za tim iz DRUGE LIGE
CRVENA zvezda je i zvanično ostala bez planiranog pojačanja!
Nemanja Gudelj je odlučio da i sledeće sezone nastupa u Španiji. Reprezentativac Srbije je uspeo da kao kapiten Sevilje ispuni obećanje dato navijačima i ostavi tim u Primeri, a iako je imao ponudu Crvene zvezde nije se preselio u Srbiju. Dok je Crvena zvezda počinjala svoje kvalifikacije za Ligu šampiona, on je potpisao za Kadiz.
Jedan od standardnijih reprezentativaca Srbije će se tako preseliti u Segundu, a iako je pored Zvezde imao ponude i sa nekih egzotičnih destinacija očigledno ne planira da menja mesto boravka posle sedam godina u Španiji.
Iako rođen u Beogradu zbog očeve karijere počeo je da se bavi fudbalom u NAC-u iz Brede i tu je bio do prelaska u AZ, a kasnije u Ajaks. Zatim je sve iznenadio transferom u Kinu, a posle Tijanđin Tede i Gvangdžou Evergrandea došao je godinu dana u Sporting iz Lisabona. Naon toga je stigao u Sevilju.
U Andaliziji je za sedam godina odigrao 261 meč i uspeo je da postigne deset golova, a u poslednje vreme se kompletno prebacio da igra štopera. Osvojio je dva puta Ligu Evrope sa Seviljom.
U Kadizu su ranije igrali srpski fudbaleri poput Nenada Mirosavljevića, a sada je tamo bivši štoper Partizana i Čukaričkog Bojan Kovačević. Prošle sezone Kadiz je jedva opstao u Segundi pošto je bio 18. od 22 tima.
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