IRAN UDARIO NA AMERIČKU BAZU: Ima ranjenih vojnika, teško oštećene letelice

IRANSKI balistički raketni udar na kuvajtsku vazdušnu bazu u proteklih 24 sata izazvao je lakše povrede kod nekoliko Amerikanaca i ozbiljno oštetio dve bespilotne letelice MQ-9 Riper, i to u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp razmatra sporazum o produženju krhkog prekida vatre.

Kuvajtska protivvazdušna odbrana presrela je raketu Fateh-110, ali su ostaci projektila pali direktno na vazdušnu bazu Ali Al Salem, potvrdila je osoba sa direktnim saznanjima o napadu koja je želela da ostane anonimna, preneo je Blumberg.

Udar u vreme razgovora o produženju primirja

Prema tim informacijama, oko 5 osoba, uključujući privatne preduzimače i aktivna vojna lica, zadobilo je lakše povrede, dok je jedan dron Riper potpuno uništen, a najmanje još jedan teško oštećen, pri čemu cena jedne ovakve letelice iznosi oko 30 miliona dolara.

Ovaj najnoviji udar usledio je dok SAD razmatraju dogovor o produženju nestabilnog primirja koje je na snazi od aprila, iako su obe strane nastavile da izvode napade tokom tog perioda.

Predsednik Tramp je u objavi na društvenim mrežama u petak naveo da je spreman da donese konačnu odluku o preliminarnom sporazumu, ali je dvočasovni sastanak u kriznoj sobi Bele kuće završen bez ikakvog zvaničnog saopštenja, piše Blimberg.

Zvanično do sada poginulo 14 Amerikanca

Rat sa Iranom je već potrošio ogromne američke zalihe vredne municije kao što su krstareće rakete JASSM-ER i Tomahavk, ali i odbrambenih raketa sistema THAAD, Patriot PAC-3 i SM-3 Blok IIA.

Prema poslednjem izveštaju Ministarstva odbrane o žrtvama u operaciji Epski bes, što je zvanični naziv za iransku kampanju, 14 Amerikanaca je poginulo, dok je 409 povređeno od početka sukoba.

Iranski projektil Fateh-110 je inače balistička raketa kratkog dometa koja može da nosi Milojevu glavu tešku 500 kilograma, a Teheran je ispalio više od 1850 balističkih raketa na ciljeve u regionu od izbijanja rata 28. februara.

