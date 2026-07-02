FRIZERI NA CENI, NIKO NEĆE U MESARE: U Srpskoj počeo drugi upisni rok za buduće srednjoškolce,slobodno još 1.935 mesta
DRUGI upisni rok u srednjim školama u Srpskoj je počeo i trajaće do petka, 3. jula. Samo 11 od 91 srednje škole u Republici Srpskoj popunilo je u potpunosti sva planirana mesta u junskom upisnom roku, pa će tako julski upisni rok biti nada za nove đake u mnogim školama od Trebinja do Novog Grada.
Julski upisni rok otvara još 1.935 slobodnih mesta. Najveće interesovanje u prvom upisnom roku je bilo je za ekonomiju, elektrotehniku i zdravstvo.
Inače, iz Ministarstva prosvete i kulture RS su saopštili da je u junskom roku upisano 8.143 učenika od ukupno 8.652 prijavljenih.
- Najveće interesovanje vladalo je za struke ekonomija, pravo i trgovina, elektrotehnika i zdravstvo. U gimnazije je upisano 1.186 učenika, dok je u zanimanja četvrtog stepena u stručnim tehničkim školama upisano 6.779 učenika. U zanimanja trećeg stepena upisana su 1.364 učenika, od čega u deficitarna zanimanja 561 učenik, dodaju iz Ministarstva.
Kada se govori o zanatima, najviše zainteresovanih je bilo za frizere, dok za mesare i pekare nema interesovanja. Prema podacima koji su javno objavljeni, mesta za frizera više nema u Banjaluci, Tesliću, Doboju i Laktašima, dok je samo nekoliko ostalo u Kotor Varošu, Prnjavoru, Vukosavlju i Srebrenici. Kada je reč o zanimanjima za mesara i pekara, rezultati upisa pokazuju da interesovanja za ove zanate ni ove godine nema.
Popunjeno
NAKON objavljivanja konačne rang-liste junskog upisnog roka, na e-upisu može se videti da julskog roka neće biti u banjalučkoj Gimnaziji, kao i u još tri škole u Banjaluci - Ekonomskoj, ETŠ "Nikola Tesla" i Medicinskoj. Sva mesta su popunjena i u Ekonomskoj školi u Bijeljini i TŠ "Mihajlo Pupin", kao i u Ekonomskoj i Medicinskoj školi u Doboju. Ni laktaški SŠC nema julski rok, kao ni Elektrotehnička i Mašinska škola u Prijedoru.
Tako su se za mesara u Prijedoru u prvom roku upisala samo tri učenika, u Bijeljini dva, a u Banjaluci četiri. Za pekara se želi školovati šestoro učenika u Prijedoru, osmoro u Bijeljini i šestoro u Banjaluci. U Srebrenici niko nije izabrao zanimanje za pekara.
Preporučujemo
TRADICIONALNA MANIFESTACIJA U TREBINjU: Bebe izabrale predsedništvo
01. 07. 2026. u 20:00
DODIK PORUČIO: Vreme da se BiH oslobodi tutorstva!
01. 07. 2026. u 14:40
BRUKA! Oskrnavljeno pravoslavno groblje u FBiH (FOTO)
30. 06. 2026. u 14:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
KLANICA U KONSTANTINOVKI: Ukrajinci beže, Rusi jurišaju sa isukanim bajonetima
KOMANDANT bataljona je izjavio da ukrajinske oružane snage izbegavaju borbu lakog oružja u Konstantinovki. Prema njegovim rečima, tokom čišćenja naselja, ukrajinski vojnici pokušavaju da izbegnu blisku borbu, jer su inferiorni u odnosu na ruske jedinice u vatrenim obračunima.
01. 07. 2026. u 15:48 >> 15:55
ZELENSKI ODLAZI U ISTORIJU? Ovaj čovek ulazi u trku za predsednika Ukrajine
VALERIJ Zalužni, bivši vrhovni komandant i trenutni ukrajinski ambasador u Ujedinjenom Kraljevstvu, rekao je sadašnjem predsedniku zemlje, Volodimiru Zelenskom, da namerava da postane novi predsednik Ukrajine.
01. 07. 2026. u 15:45
JEZIV SNIMAK IZ HRVATSKE, DEVOJKE VIKALE: "Ne u autobus, ne!"
DRUŠTVENIM mrežama kruži snimak koji prikazuje zabrinjavajuću vožnju vozača kamiona.
30. 06. 2026. u 11:05
Komentari (0)