Republika Srpska

FRIZERI NA CENI, NIKO NEĆE U MESARE: U Srpskoj počeo drugi upisni rok za buduće srednjoškolce,slobodno još 1.935 mesta

Srđan Mišljenović

02. 07. 2026. u 06:30

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DRUGI upisni rok u srednjim školama u Srpskoj je počeo i trajaće do petka, 3. jula. Samo 11 od 91 srednje škole u Republici Srpskoj popunilo je u potpunosti sva planirana mesta u junskom upisnom roku, pa će tako julski upisni rok biti nada za nove đake u mnogim školama od Trebinja do Novog Grada.

ФРИЗЕРИ НА ЦЕНИ, НИКО НЕЋЕ У МЕСАРЕ: У Српској почео други уписни рок за будуће средњошколце,слободно још 1.935 места

Foto: freepik.com/pressfoto

Julski upisni rok otvara još 1.935 slobodnih mesta. Najveće interesovanje u prvom upisnom roku je bilo je za ekonomiju, elektrotehniku i zdravstvo.

Inače, iz Ministarstva prosvete i kulture RS su saopštili da je u junskom roku upisano 8.143 učenika od ukupno 8.652 prijavljenih.

- Najveće interesovanje vladalo je za struke ekonomija, pravo i trgovina, elektrotehnika i zdravstvo. U gimnazije je upisano 1.186 učenika, dok je u zanimanja četvrtog stepena u stručnim tehničkim školama upisano 6.779 učenika. U zanimanja trećeg stepena upisana su 1.364 učenika, od čega u deficitarna zanimanja 561 učenik, dodaju iz Ministarstva.

Kada se govori o zanatima, najviše zainteresovanih je bilo za frizere, dok za mesare i pekare nema interesovanja. Prema podacima koji su javno objavljeni, mesta za frizera više nema u Banjaluci, Tesliću, Doboju i Laktašima, dok je samo nekoliko ostalo u Kotor Varošu, Prnjavoru, Vukosavlju i Srebrenici. Kada je reč o zanimanjima za mesara i pekara, rezultati upisa pokazuju da interesovanja za ove zanate ni ove godine nema.

Popunjeno

NAKON objavljivanja konačne rang-liste junskog upisnog roka, na e-upisu može se videti da julskog roka neće biti u banjalučkoj Gimnaziji, kao i u još tri škole u Banjaluci - Ekonomskoj, ETŠ "Nikola Tesla" i Medicinskoj. Sva mesta su popunjena i u Ekonomskoj školi u Bijeljini i TŠ "Mihajlo Pupin", kao i u Ekonomskoj i Medicinskoj školi u Doboju. Ni laktaški SŠC nema julski rok, kao ni Elektrotehnička i Mašinska škola u Prijedoru.

Tako su se za mesara u Prijedoru u prvom roku upisala samo tri učenika, u Bijeljini dva, a u Banjaluci četiri. Za pekara se želi školovati šestoro učenika u Prijedoru, osmoro u Bijeljini i šestoro u Banjaluci. U Srebrenici niko nije izabrao zanimanje za pekara.

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