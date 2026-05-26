NIJE DOBRO: Putin upozorio svet na ovu opasnost

26. 05. 2026. u 09:23

GLOBALNA vojno-politička situacija se značajno pogoršala, pojavljuju se nova žarišta nestabilnosti, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin obraćajući se učesnicima 58. sastanka Saveta šefova bezbednosnih agencija i specijalnih službi zemalja Zajednice nezavisnih država (ZND).

Foto: Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

- Danas je globalna vojna i politička situacija postala znatno složenija. Ozbiljna kriza je zahvatila Bliski istok. Pojavila su se nova žarišta nestabilnosti, uključujući i blizu naših granica (ZND). U tom smislu, važno je maksimizirati analitičke, kadrovske, operativne i tehničke mogućnosti vaših struktura kako biste pouzdano zaštitili celu Zajednicu od potencijalnih unutrašnjih i spoljašnjih pretnji, redovno razmenjivali informacije i razvijali jedinstvene pristupe rešavanju zajedničkih izazova - rekao je ruski lider, prenosi TASS.

Putin je napomenuo da će se sastanak fokusirati na širok spektar stručnih pitanja.

To uključuje efikasnije suzbijanje terorizma i ekstremizma, transnacionalnog organizovanog kriminala, sajber kriminala i drugih sistemskih bezbednosnih pretnji.

Zajednica nezavisnih država je međunarodna organizacija ili savez koje čine devet bivših SSSR republika (Armenija, Azerbejdžan, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan).

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

ŠTA SVET ČEKA AKO SE RAT U IRANU STVARNO ZAVRŠI? Na pitanje kada će se cene vratiti na predratne nivoe, odgovor nije ohrabrujući

AMERIČKI predsednik Donald Tramp u subotu je izjavio da je mir sa Iranom nadohvat ruke te da će se Ormuski moreuz ponovo otvoriti. Međutim, nakon ponovljenih lažnih uzbuna u poslednja tri meseca, tržišta su postala oprezna i sada uglavnom ignorišu Trampove izjave, iščekujući konkretne znakove sporazuma sa Teheranom. Iran je, uprkos vojnoj inferiornosti, koristio blokadu moreuza kao svoj glavni adut u sukobu.

25. 05. 2026. u 09:42

