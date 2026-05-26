NIJE DOBRO: Putin upozorio svet na ovu opasnost

GLOBALNA vojno-politička situacija se značajno pogoršala, pojavljuju se nova žarišta nestabilnosti, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin obraćajući se učesnicima 58. sastanka Saveta šefova bezbednosnih agencija i specijalnih službi zemalja Zajednice nezavisnih država (ZND).

- Danas je globalna vojna i politička situacija postala znatno složenija. Ozbiljna kriza je zahvatila Bliski istok. Pojavila su se nova žarišta nestabilnosti, uključujući i blizu naših granica (ZND). U tom smislu, važno je maksimizirati analitičke, kadrovske, operativne i tehničke mogućnosti vaših struktura kako biste pouzdano zaštitili celu Zajednicu od potencijalnih unutrašnjih i spoljašnjih pretnji, redovno razmenjivali informacije i razvijali jedinstvene pristupe rešavanju zajedničkih izazova - rekao je ruski lider, prenosi TASS.

Putin je napomenuo da će se sastanak fokusirati na širok spektar stručnih pitanja.

To uključuje efikasnije suzbijanje terorizma i ekstremizma, transnacionalnog organizovanog kriminala, sajber kriminala i drugih sistemskih bezbednosnih pretnji.

Zajednica nezavisnih država je međunarodna organizacija ili savez koje čine devet bivših SSSR republika (Armenija, Azerbejdžan, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan).

