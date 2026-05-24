"TI FINANSIRAŠ TERORIZAM!" Moskva surovo spustila Makrona: Pogledaj snimke ubijene dece u školi
PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova savetovala je danas francuskom predsedniku Emanuelu Makronu da zatraži od francuskih medija snimke ukrajinskog napada na školu i internat u Starobeljsku u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LRN) kako bi se uverio da njegova podrška Kijevu finansira terorizam.
- Neka (Makron) zamoli francuske novinare koji su trenutno u Starobeljsku da mu pokažu snimke bombardovane škole i dvadesetak ubijene dece - možda će ga to uveriti da finansira terorizam - naglasila je ona, preneo je TASS.
Portparolka je komentarisala Makronovu objavu na platformi X u kojoj je najavio jačanje podrške Ukrajini nakon ruskog masovnog napada na Kijev i Kijevsku oblast tokom noći, u kojem su najmanje dve osobe poginule, a najmanje 77 povređeno.
Makron je naglasio da je odlučnost Francuske da podrži Ukrajinu samo ojačana nakon masovnog udara ruskih oružanih snaga na ciljeve na ukrajinskoj teritoriji upotrebom rakete "orešnik".
Prema ruskom Ministarstvu odbrane, napad je izvršen kao odgovor na ''terorističke napade ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve u Rusiji''.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
FRANCUSKA INICIRALA POZIV LUKAŠENKU: Da li se menja politika EU prema Belorusiji?
24. 05. 2026. u 16:45
FRANCUSKA KREĆE U OFANZIVU: Makron najavio milijarde za tehnologiju budućnosti
22. 05. 2026. u 14:18
MAKRON UPOZORAVA: Ekologija postala laka meta za ekstremiste
19. 05. 2026. u 15:51
"SRPSKO-FRANCUSKE VEZE SEŽU U PROŠLOST" Gujon sa delegacijom privrednika iz Francuske
15. 05. 2026. u 17:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
"ŽELIM OSVETU": Putin izdao naredbu - neka počne odmazda
Veliki broj mrtvih u napadu koji jedna strana naziva "terorističkim aktom", a druga "legitimnim ciljem".
23. 05. 2026. u 19:33
Komentari (0)