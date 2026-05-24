"TI FINANSIRAŠ TERORIZAM!" Moskva surovo spustila Makrona: Pogledaj snimke ubijene dece u školi

PORTPAROLKA ruskog Ministarstva spoljnih poslova savetovala je danas francuskom predsedniku Emanuelu Makronu da zatraži od francuskih medija snimke ukrajinskog napada na školu i internat u Starobeljsku u samoproglašenoj Luganskoj Narodnoj Republici (LRN) kako bi se uverio da njegova podrška Kijevu finansira terorizam.

Foto: Profimedia/ Blondet Eliot/ABACA, Shutterstock EditorialShutterstock Editorial

- Neka (Makron) zamoli francuske novinare koji su trenutno u Starobeljsku da mu pokažu snimke bombardovane škole i dvadesetak ubijene dece - možda će ga to uveriti da finansira terorizam - naglasila je ona, preneo je TASS.

Portparolka je komentarisala Makronovu objavu na platformi X u kojoj je najavio jačanje podrške Ukrajini nakon ruskog masovnog napada na Kijev i Kijevsku oblast tokom noći, u kojem su najmanje dve osobe poginule, a najmanje 77 povređeno.

Makron je naglasio da je odlučnost Francuske da podrži Ukrajinu samo ojačana nakon masovnog udara ruskih oružanih snaga na ciljeve na ukrajinskoj teritoriji upotrebom rakete "orešnik".

Prema ruskom Ministarstvu odbrane, napad je izvršen kao odgovor na ''terorističke napade ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve u Rusiji''.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje