FICO OPLEO PO EVROPI, BRANIO I NAS: Brisel nepravedan prema Srbiji, ukidanje prava veta vodi u raspad EU

UKIDANjE prava veta državama-članicama EU biće početak kraja EU, izjavio je slovački premijer Robert Fico tokom sastanka sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.

- Ovo je fundamentalno važno pitanje za Slovačku. Ukidanje prava veta u EU na fundamentalna pitanja bio bi početak kraja zajednice - istakao je Fico.

Fico je rekao da Slovačka podržava proces prijema novih zemalja u Evropsku uniju, ali samo ako ispunjavaju sve uslove za države-kandidate, prenosi Sputnjik.

Takođe je izrazio zabrinutost, jer smatra da je nepravedan pristup Brisela prema Srbiji, koja je spremna da postane članica evropske zajednice.

