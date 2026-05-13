FICO OPLEO PO EVROPI, BRANIO I NAS: Brisel nepravedan prema Srbiji, ukidanje prava veta vodi u raspad EU
UKIDANjE prava veta državama-članicama EU biće početak kraja EU, izjavio je slovački premijer Robert Fico tokom sastanka sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos.
- Ovo je fundamentalno važno pitanje za Slovačku. Ukidanje prava veta u EU na fundamentalna pitanja bio bi početak kraja zajednice - istakao je Fico.
Fico je rekao da Slovačka podržava proces prijema novih zemalja u Evropsku uniju, ali samo ako ispunjavaju sve uslove za države-kandidate, prenosi Sputnjik.
Takođe je izrazio zabrinutost, jer smatra da je nepravedan pristup Brisela prema Srbiji, koja je spremna da postane članica evropske zajednice.
(RT Balkan)
