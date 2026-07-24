GORE KUĆE I VOZILA, EVAKUISANO VIŠE OD 10.000 LJUDI: Panika u Madridu, požari stigli do luksuznih naselja (VIDEO)

NASELjE puno života tokom leta, sa svojim vilama sa bazenima, baštama i ležaljkama, sada odjednom izgleda kao napušteno selo. Kuće i izgoreli automobili nižu se duž ulice ovog pedivnog mesta na jugozapadu Madrida, koje je do pre samo nekoliko sati požare koji su zahvatili okolna sela doživljavalo kao daleki rizik. Međutim, vatrena stihija ih je na kraju sustigla i stanovnici ovog kompleksa u Vilja del Pradu, kao i hiljade drugih ljudi iz okoline, bili su primorani da odu kako bi izbegli sigurnu smrt.

Foto: Printskrin/X/@UMEgob

Vlasti su morale da zatvore puteve, pošalju upozorenja stanovništvu i evakuišu 10.000 ljudi - zapravo, čitava opština poput Aldea del Fresna morala je da bude iseljena zbog požara u Vilja del Prado. Ista situacija dogodila se u San Martinu de Valdeiglesijasu i Pelajos de la Presi. I dalje ja ektivan požar u Almoroksu (Toledo), koji je u sredu prešao iz Kastilje-La Manče u Madrid, piše El Pais.

Zbog svega toga, Madrid je zatražio od centralne vlade da proglasi operativni nivo 3 od nacionalnog interesa, najviši stepen ozbiljnosti u okviru Državnog plana civilne zaštite, odnosno da preuzme kontrolu nad operacijom.

Lucha sin cuartel contra las llamas en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa 🛡️🔥



Los equipos de la #UME pelean casa por casa en una defensa de interfaz urbano-forestal trabajando sin descanso para proteger a la población y las viviendas.… pic.twitter.com/x8wlu84NGn — UME (@UMEgob) July 23, 2026

"U Madridu imamo hiljade evakuisanih ljudi i požare koji su izvan kapaciteta za gašenje", rekla je u sredu uveče predsednica Zajednice Madrid, Izabel Dijaz Ajuso.

👩‍🚒 Durante la noche, nuestras unidades han realizado misiones de ataque directo sobre frente de llama y protección en el flanco derecho del incendio en #PelayosdeLaPresa pic.twitter.com/BoqQ0tvg0s — UME (@UMEgob) July 24, 2026

"Naše snage zajedno sa Vojnom jedinicom za vanredne situacije (UME) rizikuju svoje živote kako bi spasle živote i imovinu", dodala je.

Samo nekoliko sati kasnije, Vlada Španije odgovorila je proglašenjem nacionalne vanredne situacije u Madridu i Avili zbog požara u Burgohondu, koji se širi prema teritoriji Madrida.

Lucha sin cuartel contra las llamas en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa 🛡️🔥



Los equipos de la #UME pelean casa por casa en una defensa de interfaz urbano-forestal trabajando sin descanso para proteger a la población y las viviendas.… pic.twitter.com/x8wlu84NGn — UME (@UMEgob) July 23, 2026

Situacija je postala toliko teška da su telefoni ljudi iz okolnih mesta sredinom popodneva primili poruku Civilne zaštite.

"Do daljeg ostanite u svojim domovima. Držite vrata i prozore zatvorene i izbegavajte izlazak napolje", navodi se u saopštenju.

Upravo to je uradio Antonio Lopez, 76-godišnji stanovnik, koji poštuje "zakon i red".

"Ljudi, osim toga, veoma dobro pamte tragediju u Almeriji u kojoj je stradalo 13 ljudi. Više niko ne potcenjuje požare, videli smo to na televiziji", kaže Lopez. Od ranog jutra pratio je šta govore nadležni. Nije oka sklopio cele noći, kao verovatno i svi stanovnici.

Nije spavao ni Jeronimo Lopez, gradonačelnik Sjenisijentosa, mesta u blizini u kojem je internet veza nestabilna zbog komplikacija izazvanih požarima. Na njega je ovih dana pala velika odgovornost. U lokalnoj sali za pogrebe moraju je da postavi komandni centar, odakle vlasti pokušavaju da spreče dalje širenje požara koji je počeo u Almoroksu, u Toledu. Za sada je taj požar progutao više od 890 hektara, od čega 600 na teritoriji Zajednice Madrid.

"Rano jutros vatra je došla kao raketa", priča gradonačelnik. "Krošnje drveća počele su da gore neverovatnom brzinom."

Lopez je ceo dan nosio žuti prsluk i pomagao ljudima. Njegov prijatelj, gradonačelnik Aldea del Fresna, Alberto Plaza, takođe učestvuje u akcijama zajedno sa vatrogascima Zajednice Madrid, šumskim vatrogascima, šumskim čuvarima i Vojnom jedinicom za vanredne situacije (UME). Između ostalog, pomagao je u evakuaciji El Encinar del Alberčea, kako se zove naselje sa bazenima.

"Ljudi su odlazili putevima bez oznaka i bez prsluka i morali smo to da sprečimo. Nismo želeli rizike. Obezbedili smo autobuse za prevoz ljudi tamo i nazad. Mnogi su poveli svoje pse i mačke", priča Plaza.

Požari su pod kontrolom, ali to ne znači da drugi ne mogu da se prošire.

"Kao što vidimo zbog visokih temperatura i vetrova, oni neće popuštati u naredna 24 do 48 sati. Zato ćemo sada, uz maksimalan oprez, veoma pažljivo pratiti kako se situacija razvija", rekla je Ajuso, koja je u sredu posetila pogođeno naselje u Vilja del Pradu.

"Procenjujemo koliko kuća i zemljišta je pogođeno u Vilja del Pradu i u ovom trenutku želimo da pružimo podršku svim ljudima koji su izgubili svoju imovinu, svoja zemljišta i koji su privremeno smešteni u različitim objektima, poput sportskih hala koje su im opštine stavile na raspolaganje", rekla je predsednica.

Izgled El Encinar del Alberčea je potpuno sumoran. Put za bekstvo bio je makadamski put pun zemlje i prašine koji povezuje naselje sa Sjenisijentosom. Hektari i hektari borove šume nestali su u plamenu, a sada su prekriveni crnim i belim slojem čađi. Debla mrtvih stabala još u sebi imaju plamenove koji odbijaju da se ugase. Nema više ni traga od ljudi, koji su zgrabili ono što su mogli i otišli pre nego što je vatra stigla do njih.

"Svi smo bili prestravljeni", kaže bez uvijanja gradonačelnik Sjenisijentos.

On se i dalje seća požara iz 2019. godine koji je uništio 2.500 hektara. Tada je to bio jedan od najvećih požara koji se dogodio u poslednjoj deceniji. Veruje da sada postoji mnogo veća svest svih, uključujući i vlasti.

(Telegraf)