"LJUDI SU SAMO PADALI!" Lekar sa kruzera smrti otkrio detalje epidemije hantavirusa

AMERIČKI lekar Stiven Kornfeld ukrcao se na kruzer „MV Hondijus“ očekujući avanturu života kroz ledene predele Atlantika, ali se putovanje ubrzo pretvorilo u dramatičnu borbu za živote putnika nakon izbijanja hantavirusa na brodu.

Kada se brodski lekar razboleo, Kornfeld je preuzeo brigu o obolelima i praktično postao glavni medicinar na kruzeru.

– Odjednom sam se našao u ulozi brodskog lekara – rekao je Kornfeld za CNN dok je brod plovio ka Kanarskim ostrvima.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, do sada je potvrđeno nekoliko slučajeva hantavirusa povezanih sa kruzerom, dok su tri osobe preminule. Među njima je i stariji bračni par iz Holandije za koji se veruje da se zarazio još tokom boravka u Argentini pre ukrcavanja.

Kornfeld je objasnio da se situacija veoma brzo pogoršala.

– U roku od jednog dana postalo je jasno da je sve više ljudi bolesno i da im se stanje ubrzano menja – rekao je on.

Simptomi su uključivali visoku temperaturu, jak umor, otežano disanje i gastrointestinalne tegobe, a najveći problem kod hantavirusa je što stanje može naglo da se pogorša.

Brodski lekar je kasnije prebačen na intenzivnu negu u Johanesburgu, dok su drugi pacijenti transportovani u bolnice u Holandiji i Švajcarskoj.

Zdravstvene službe više država sada prate putnike koji su napustili brod, dok SZO naglašava da ne očekuje pandemiju nalik kovidu i da je rizik za širu javnost nizak.

Kornfeld ističe da je najvažnije bilo što su najteže oboleli na vreme dobili bolničku negu.

– Kod hantavirusa preživljavanje često zavisi od toga koliko brzo pacijent stigne do intenzivne nege. To jednostavno nije moguće usred okeana – zaključio je.

