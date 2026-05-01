Zelenski najavio povećanje plata u vojsci: Nećete verovati za koliko
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da treba obezbediti sprovođenje posebnih ugovora za pešadince s isplatama u rasponu od 250 do 400 hiljada grivni, u zavisnosti od obavljanja borbenih zadataka.
Predsednik je rekao da su tokom aprila dogovorene ključne oblasti reformi, a da su vojna komanda i vlada odredile formulu za promene. Svi ključni detalji biće dogovoreni u maju, a reforma će početi u junu.
"Minimalni nivo treba da bude ne manji od 30 hiljada grivni za pozadinske položaje. Za borbene položaje - višestruko više. Za ukrajinske komandante, borbene narednike i oficire - pristojan i znatno povećan nivo isplata", naglasio je predsednik.
(Unijan)
Jezivi snimci iz Ternopolja: Roj "Šahida" udarao po ukrajinskom gradu usred bela dana (VIDEO)
01. 05. 2026. u 16:35 >> 16:35
Zelenski ponovo zakukao: Rusi su se ponovo borili protiv običnih solitera u Odesi
01. 05. 2026. u 15:09
Trampu stigle najgore moguće vesti: Nije dobro po američkog predsednika
Podrška američkom predsedniku Donaldu Trampu pala je na najniži nivo u njegovom trenutnom mandatu, a Amerikanci su sve više nezadovoljni njegovim postupanjem sa troškovima života i ratom sa Iranom, pokazuju rezultati nove ankete Ipsosa.
28. 04. 2026. u 20:51
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
Zašto ne treba govoriti "primi moje saučešće"? Otac Predrag otkriva: "Ne budite plitki"
"KADA izjavljujete saučešće ne budite plitki..."
29. 04. 2026. u 12:35
