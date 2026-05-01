Zelenski najavio povećanje plata u vojsci: Nećete verovati za koliko

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da treba obezbediti sprovođenje posebnih ugovora za pešadince s isplatama u rasponu od 250 do 400 hiljada grivni, u zavisnosti od obavljanja borbenih zadataka.

Predsednik je rekao da su tokom aprila dogovorene ključne oblasti reformi, a da su vojna komanda i vlada odredile formulu za promene. Svi ključni detalji biće dogovoreni u maju, a reforma će početi u junu.

"Minimalni nivo treba da bude ne manji od 30 hiljada grivni za pozadinske položaje. Za borbene položaje - višestruko više. Za ukrajinske komandante, borbene narednike i oficire - pristojan i znatno povećan nivo isplata", naglasio je predsednik.

(Unijan)