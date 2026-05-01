Svet

Zelenski najavio povećanje plata u vojsci: Nećete verovati za koliko

В.Н.

01. 05. 2026. u 17:46

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da treba obezbediti sprovođenje posebnih ugovora za pešadince s isplatama u rasponu od 250 do 400 hiljada grivni, u zavisnosti od obavljanja borbenih zadataka.

Foto: American Photo Archive / Alamy / Profimedia

Predsednik je rekao da su tokom aprila dogovorene ključne oblasti reformi, a da su vojna komanda i vlada odredile formulu za promene. Svi ključni detalji biće dogovoreni u maju, a reforma će početi u junu.

"Minimalni nivo treba da bude ne manji od 30 hiljada grivni za pozadinske položaje. Za borbene položaje - višestruko više. Za ukrajinske komandante, borbene narednike i oficire - pristojan i znatno povećan nivo isplata", naglasio je predsednik.

(Unijan)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SAD će probati novu hipersoničnu raketu protiv Irana? Ubojito oružje 5 puta brže od zvuka, svaki projektil košta 15 miliona dolara

