INDIJSKO ratno vazduhoplovstvo je od Rusije dobilo novi puk sistema protivvazdušne odbrane dugog dometa S-400

Lokalni izvori izveštavaju o isporuci i napominju da je planirano da služba dobije peti, poslednji puk pre kraja godine, što označava važnu prekretnicu u programu koji ima za cilj da revolucioniše sposobnosti protivvazdušne odbrane dugog dometa zemlje, prenosi časopis Military watch.

Pet pukova sistema naručeno je u okviru ugovora vrednog 5,43 milijarde dolara u oktobru 2018. godine, pri čemu je svaki puk formiran od dva bataljona, od kojih svaki raspoređuje osam raketnih lansera i prateće radare, komandne centre i vozila za punjenje.

Nakon što je sistem S-400 doživeo svoj prvi test borbe visokog intenziteta van Rusije u maju 2025. godine, a njegove performanse protiv pakistanskih snaga tog meseca dobile su značajne pohvale, Savet za nabavke odbrane Ministarstva odbrane Indije u martu 2026. godine odobrio je kupovinu dodatnih pet pukova, čime je ukupan planirani arsenal doveden na 20 bataljona.

Pad Sovjetskog saveza opametio Ruse

Nakon raspada Sovjetskog Saveza, značajan pad ruske industrije borbenog vazduhoplovstva i prekid programa lovaca pete generacije MiG 1.42 ostavili su ruske oružane snage veoma zavisnim od zemaljskih sistema za protivvazdušnu odbranu, pri čemu je Ministarstvo odbrane uložilo više nego dvostruko više u nabavku S-400 nego u sve tipove lovaca zajedno u poslednje tri decenije.

Komentarišući performanse S-400, generalni direktor grupe Almaz-Antej, odgovorne za razvoj sistema, Jan Novikov, u intervjuu u decembru 2025. godine detaljnije je opisao karakteristike sistema i njegov borbeni dosije. „

- Ogroman potencijal modernizacije raketnog sistema protivvazdušne odbrane S-400, koji nam omogućava da brzo ublažimo nove pretnje tokom specijalne vojne operacije. Zahvaljujući ovom potencijalu, Trijumf je stekao nove mogućnosti i svojstva koja su generalno nekarakteristična za sisteme protivvazdušne odbrane - dodao je Novikov.

Značajne karakteristike sistema S-400 uključuju njegovu visoku mobilnost, ekstremni domet dejstva od 400 kilometara i sposobnost obaranja veoma brzih meta koristeći rakete brzine preko 14 Maha, koje je koristio za obaranje raketa zemlja-vazduh koje su isporučile SAD iz sistema MIM-104 Patriot na ukrajinskom poprištu. Sistem je razvijen od kraja 1990-ih posebno da bi odgovorio na nove izazove od aviona i raketa sa naprednim mogućnostima prikrivenosti i smanjenim radarskim presekom, i koristi više vrsta radara koji rade u komplementarnim talasnim opsezima kako bi obezbedio visok nivo situacione svesti, uključujući i protiv veoma nisko vidljivih meta. Njegov primarni senzor, panoramski radar za osmatranje 91N6 „Velika ptica“, ima domet detekcije do 600 kilometara i može istovremeno da prati stotine meta. Novija integracija višepojasnih 3D radarskih sistema Nebo-M dodatno je značajno poboljšala situacionu svest za S-400 u ruskoj službi.

Masovna proizvodnja

Izgradnja novih fabrika i modernizacija starijih omogućila je proizvodnju sistema S-400 u Rusiji u veoma velikim razmerama, što je omogućilo godišnju proizvodnju više pukova sistema. Najznačajniji objekti u koje su uložena sredstva kako bi se podržao porast proizvodnje od sredine 2010-ih uključuju novo krilo fabrike Obuhov u Sankt Peterburgu, fabriku Avitek u Kirovu koja je temeljno modernizovana i fabriku NMP u Nižnjem Novgorodu. Uprkos visokoj stopi proizvodnje sistema, hitna potreba ruskih oružanih snaga za više bataljona S-400 usled tekućih neprijateljstava sa Ukrajinom i visokih tenzija sa NATO-om dovela je do višestrukih kašnjenja planiranih isporuka za opremanje indijskih snaga.

Tokom sukoba sa pakistanskim snagama u maju 2025. godine, indijskim S-400 se pripisuje obaranje najmanje pet neprijateljskih lovaca i jednog velikog aviona, za koji se navodno radilo o razmeni elintne rasvete ili o sistemu za borbu protiv vozila i zaštite (AEW&C). Obaranje velikog, visoko vrednog aviona postignuto je na dometu od 300 kilometara, što ističe posebno veliki domet jedinstvenih raketa 40N6 sistema S-400.

Planovi za udvostručavanje nabavki sistema S-400 su se materijalizovali, jer su pregovori takođe dostigli naprednu fazu, kako za transformaciju mogućnosti lovca dugog dometa Su-30MKI kroz opsežne ruske nadogradnje, tako i za nabavku lovaca pete generacije Su-57. Potvrda ruskih vladinih izvora da su novi klijenti potpisali ugovore za nabavku Su-57 podstakla je spekulacije da je ugovor o prodaji Indiji možda već potpisan.

