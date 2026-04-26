Napadač iz Vašingtona priznao: Evo ko mu je bio meta na Trampovoj gala večeri

Napadač na obezbeđenje Bele kuće priznao je policiji da su mu meta bili američki zvaničnici na večeri dopisnika Bele kuće koja je sinoć održana u hotelu Hilton u Vašingtonu, preneo je CBS.

Napadač na obezbeđenje Bele kuće priznao je policiji da su mu meta bili američki zvaničnici na večeri dopisnika Bele kuće koja je sinoć održana u hotelu Hilton u Vašingtonu, preneo je CBS.

Muškarac osumnjičen za pucnjavu pojaviće se pred sudom u ponedeljak, saopštile su američke vlasti na konferenciji za novinare.

Suočiće se sa dve optužbe, za upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog zločina i za napad na saveznog agenta opasnim oružjem, izjavila je okružna tužiteljka Dženin Piro iz Vašingtona.

Ko je osumnjičeni

Kol Tomas Alen, 31, iz predgrađa Los Anđelesa, kako su ga identifikovali mediji, radio je kao predavač i programer video igara u Južnoj Kaliforniji, prema javnim podacima koje je preneo CNN.

Prema njegovom LinkedIn profilu, Alen je 2017. diplomirao mašinstvo na Kalifornijskom tehnološkom institutu, a prošle godine je završio master studije računarstva na Kalifornijskom državnom univerzitetu Domingez Hils.

Kao student na Caltechu, 2017. godine pojavio se u lokalnim vestima zbog razvoja prototipa kočnice za invalidska kolica.

Prema evidenciji Savezne izborne komisije, Alen je u oktobru 2024. donirao 25 dolara predsedničkoj kampanji Kamale Haris.

Policija Vašingtona saopštila je da je napadač bio gost u hotelu u kojem se održavala svečana večera.

Njegov motiv za sada nije poznat.