Šok tvrdnje Trampa: Iran gubi 500 miliona dnevno – „PVO uništen, vojska razbijena“

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je danas da Iran gubi 500 miliona dolara dnevno zbog američke blokade Ormuskog moreuza, ističući da blokada neće prestati sve dok Vašington i Teheran ne postignu sporazum.

Foto: Sergey Tolmachev / Alamy / Profimedia

U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social Tramp je izneo tvrdnju da, ako se čitaju izveštaji medija o ratu, stiče se utisak da Sjedinjene Američke Države "gube", dok je, prema njegovim rečima, situacija suprotna.

-Ja pobeđujem ubedljivo, stvari idu vrlo dobrim tokom, naša vojska je neverovatna, a ako čitate lažne vesti Njujork tajmsa u opadanju, odvratnog Volstrit džurnala ili sada gotovo nefunkcionalnog Vašington posta, mislili biste da zapravo gubimo rat, napisao je Tramp.

Ocenio je da je i "neprijatelj" zbunjen takvim medijskim izveštajima, jer se u suštini vidi, kako je rekao, da je Iran "potpuno ostao bez mornarice".

-Nemaju više protivraketnu ni protivaivionsku opremu. Većine lidera takođe nema, što je, pored svega, i promena režima. Najvažnije od svega, blokada neće popustiti dok ne postignemo sporazum, napisao je američki predsednik.

Prema Trampovim rečima, mediji koje je pobrojao "navijaju da Iran pobedi".

-To se neće dogoditi, jer sam ja glavni. Kao što su ove nepatriote koristile poslednju snagu da se bore sa mnom tokom izbora, sada to rade i u situaciji sa Iranom. Rezultat će biti isti, a već i jeste, rekao je Tramp.

Tanjug

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje