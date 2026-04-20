Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"

BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Viktor Orban, koji je bio na vlasti 16 godina, najavio je prošle godine povlačenje Mađarske iz Međunarodnog krivičnog suda nakon što je primio Netanjahua u Budimpešti.

Povlačenje je trebalo da stupi na snagu 2. juna ove godine.

Podsetimo, Međunarodni krivični sud (MKS) izdao je naloge za hapšenje predsednika Rusije Vladimira Putina i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua zbog navodnih ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti.

Međunarodni krivični sud izdao je nalog za hapšenje ruskog predsednika Putina, optuživši ga da je odgovoran za ratne zločine počinjene u Ukrajini.

Moskva je u više navrata negirala takve optužbe.

Sud je u saopštenju naveo da je Putin navodno "odgovoran za ratni zločin protivpravne deportacije stanovništva (dece) i protivpravnog preseljenja stanovništva (dece) iz okupiranih područja Ukrajine u Rusku Federaciju".

Odmah nakon pobede na parlamentarnim izborima 12. aprila, Peter Mađar je najavio da namerava da vrati Mađarsku u MKS.

Istovremeno su izraelski mediji izvestili o njegovom telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom u kojem je Mađar pozvao Netanjahua u Budimpeštu 23. oktobra na 70. godišnjicu ustanka protiv Sovjeta 1956. godine.

Mađar: Zakon je jasan, hapšenje je obaveza

Kada ga je novinar u ponedeljak pitao da li vidi kontradiktornost, Mađar je pojasnio da je uputio poziv svim liderima sa kojima je razgovarao telefonom.

- Ako je neka zemlja članica Međunarodnog krivičnog suda i tražena osoba uđe na njenu teritoriju, onda tu osobu treba uhapsiti - dodao je budući proevropski konzervativni lider na konferenciji za medije nakon prvog sastanka svog poslaničkog kluba u parlamentu.

- Ne moram sve da kažem preko telefona. Pretpostavljam da svaki šef države i vlade poznaje te zakone - dodao je Mađar.

Međunarodni krivični sud sa sedištem u Hagu izdao je 2024. godine nalog za hapšenje Benjamina Netanjahua zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Pojasu Gaze.

Mađar je poručio da njegov tim proučava proceduru prekida procesa povlačenja Mađarske iz Međunarodnog krivičnog suda pre 2. juna.

Takođe je najavio da će se konstitutivna sednica Narodne skupštine održati tokom vikenda 9. i 10. maja, kada će položiti zakletvu.