Libanska vojska raščišćava put u južnom Libanu: Uklanja izraelsku barijeru
SPECIJALIZOVANA jedinica libanske vojske radi na uklanjanju zemljane barijere koju su izraelske snage u subotu postavile na putu u Tiru, u južnom Libanu, saopštile su danas izraelske oružane snage.
U blizini je takođe uspostavljen nadzorni punkt, dodala je izraelska vojska u objavi na mreži X.
- U nastavku radova na sanaciji mosta Tajr Falsije-Tir, počeli su radovi na uspostavljanju cementnog bloka kako bi se omogućio prelazak vozilima - saopštila je istovremeno libanska vojska, prenela je Al Džazira.
Izraelska vojska je sprovela kampanju uništavanja infrastrukture u južnom Libanu, što je predstavljalo pokušaj da se to područje odvoji od ostatka zemlje, navodi katarska televizijska mreža.
Od stupanja prekida vatre na snagu u petak, libanske vlasti nastoje da poprave vitalne puteve i mostove dok stotine hiljada ljudi koje je Izrael prisilno raselio počinju da se vraćaju svojim domovima, navela je Al Džazira.
(Tanjug)
