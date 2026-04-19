Svet

Libanska vojska raščišćava put u južnom Libanu: Uklanja izraelsku barijeru

P. Đurđević

19. 04. 2026. u 20:25

SPECIJALIZOVANA jedinica libanske vojske radi na uklanjanju zemljane barijere koju su izraelske snage u subotu postavile na putu u Tiru, u južnom Libanu, saopštile su danas izraelske oružane snage.

Foto: Tanjug (AP Photo/Bilal Hussein)

U blizini je takođe uspostavljen nadzorni punkt, dodala je izraelska vojska u objavi na mreži X.

- U nastavku radova na sanaciji mosta Tajr Falsije-Tir, počeli su radovi na uspostavljanju cementnog bloka kako bi se omogućio prelazak vozilima - saopštila je istovremeno libanska vojska, prenela je Al Džazira.

Izraelska vojska je sprovela kampanju uništavanja infrastrukture u južnom Libanu, što je predstavljalo pokušaj da se to područje odvoji od ostatka zemlje, navodi katarska televizijska mreža.

Od stupanja prekida vatre na snagu u petak, libanske vlasti nastoje da poprave vitalne puteve i mostove dok stotine hiljada ljudi koje je Izrael prisilno raselio počinju da se vraćaju svojim domovima, navela je Al Džazira.

(Tanjug)

