KRVAVI PIR IZ AUTOMATSKE PUŠKE: Muškarac ubijen, žena teško ranjena kod Banovića - Specijalci dignuti na noge zbog horora

U NASELjU Čifluk kod Banovića danas je u pucnjavi iz vatrenog oružja ubijena jedna muška osoba, dok je jedna žena ranjena i prevezena na lečenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Policija je ubrzo nakon događaja pronašla i uhapsila osumnjičenog muškarca.

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Kako je izjavila portparolka Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Adnana Sprečić, Policijskoj stanici Živinice danas oko 10:40 časova prijavljeno je da je u naselju Čifluk, na području opštine Banovići, došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povređenih osoba.

- Na mesto događaja upućeni su policijski službenici Policijske stanice Banovići i Odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Banovići, kao i ekipa Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići. Izlaskom na teren potvrđeni su navodi prijave, te su zatečeni telo muške osobe bez znakova života i jedna povređena ženska osoba, koja je prevezena u UKC Tuzla - izjavila je Sprečić.

Prema njenim rečima, na mesto događaja upućen je i Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP-a TK.

- Zajedno sa policijskim službenicima Policijske stanice Banovići pronašli su i stavili pod kontrolu osobu koja se dovodi u vezu sa upotrebom vatrenog oružja. Radi se o H.T. (1962), kojem je oduzeta sloboda i sproveden je u službene prostorije Policijske stanice Banovići - navela je Sprečić.

Dodala je da je tokom intervencije pronađeno i vatreno oružje, odnosno automatska puška, za koju se pretpostavlja da je korišćena prilikom izvršenja krivičnog dela.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji rukovodi uviđajem.

Uviđajne radnje na mestu događaja obavljaju istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a TK, nakon čega će biti poznato više informacija o okolnostima ovog događaja.

(Klix.ba)