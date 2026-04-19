Dramatične optužbe: Haris tvrdi da je Netanjahu "gurnuo" Trampa u rat sa Iranom
BIVŠA potpredsednica SAD Kamala Haris rekla je da je predsednik Donald Tramp „uvučen“ u rat sa Iranom odlukama izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
- Ušao je u rat u koji ga je uvukao Bibi Netanjahu, budimo jasni oko toga, ušao je u rat koji američki narod ne želi i time je doveo američke vojnike u opasnost - rekla je tokom govora u Detroitu.
Optužila je Trampa da koristi vojnu operaciju „Epski bes“ kao „slab pokušaj da skrene pažnju sa Epštajnovih dosijea“. Nazvala je Trampovu administraciju „najkorumpiranijom, najbezosećajnijom i najnesposobnijom u istoriji SAD“. Tvrdila je da Tramp želi da „hoda okolo kao da je jak i koristi američku vojnu moć protiv bilo koga koga izabere“.
„Amerika je postala nepouzdan partner“
- Ovaj predsednik je prvi američki predsednik bilo koje stranke od Drugog svetskog rata koji je napustio američku odgovornost da neguje i štiti naše saveze i prijateljstva - upozorila je.
Takođe je istakla da je Tramp prvi predsednik koji „više ne pretvara, već otvoreno odbacuje važnost poštovanja međunarodnih pravila i normi kao što su suverenitet i teritorijalni integritet“.
Zbog toga su Sjedinjene Države, prema njenim rečima, postale „nepouzdan partner“ i „izgubile su uticaj koji su nekada imale u diskusijama o važnim pitanjima“.
Harisova se u svom govoru dotakla i drugih tema, uključujući zdravstvenu zaštitu i ekonomiju. Takođe je najavila da će Demokratska stranka pobediti na kongresnim izborima u novembru.
(Indexhr)
Preporučujemo
(MAPA) Moćna vojska naišla na "tvrdo": Južni Liban otkrio slabost Izraela (VIDEO)
19. 04. 2026. u 06:33
Hezbolah spustio loptu: Navodi 5 uslova za dugoročni prekid vatre sa Izraelom
18. 04. 2026. u 22:41
Umrla hrvatska političarka (39): Poznata po sramnim izjavama o Srbima
BIVŠA gradska odbornica Rijeke Ivona Milinović iznenada je preminula sinoć u Rijeci u 39. godini. Vest o njenoj smrti objavljena je na Fejsbuk grupi Riječka enciklopedija, a potvrdio ju je portal Hrvatski glasnik sa kojim je Milinović sarađivala, kao i Novi list.
17. 04. 2026. u 13:13
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
