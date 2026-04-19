Dramatične optužbe: Haris tvrdi da je Netanjahu "gurnuo" Trampa u rat sa Iranom

BIVŠA potpredsednica SAD Kamala Haris rekla je da je predsednik Donald Tramp „uvučen“ u rat sa Iranom odlukama izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

- Ušao je u rat u koji ga je uvukao Bibi Netanjahu, budimo jasni oko toga, ušao je u rat koji američki narod ne želi i time je doveo američke vojnike u opasnost - rekla je tokom govora u Detroitu.

Optužila je Trampa da koristi vojnu operaciju „Epski bes“ kao „slab pokušaj da skrene pažnju sa Epštajnovih dosijea“. Nazvala je Trampovu administraciju „najkorumpiranijom, najbezosećajnijom i najnesposobnijom u istoriji SAD“. Tvrdila je da Tramp želi da „hoda okolo kao da je jak i koristi američku vojnu moć protiv bilo koga koga izabere“.

Foto: Tanjug/Angelina Katsanis (FRE)

„Amerika je postala nepouzdan partner“

- Ovaj predsednik je prvi američki predsednik bilo koje stranke od Drugog svetskog rata koji je napustio američku odgovornost da neguje i štiti naše saveze i prijateljstva - upozorila je.

Takođe je istakla da je Tramp prvi predsednik koji „više ne pretvara, već otvoreno odbacuje važnost poštovanja međunarodnih pravila i normi kao što su suverenitet i teritorijalni integritet“.

Zbog toga su Sjedinjene Države, prema njenim rečima, postale „nepouzdan partner“ i „izgubile su uticaj koji su nekada imale u diskusijama o važnim pitanjima“.

Harisova se u svom govoru dotakla i drugih tema, uključujući zdravstvenu zaštitu i ekonomiju. Takođe je najavila da će Demokratska stranka pobediti na kongresnim izborima u novembru.

(Indexhr)

BONUS VIDEO: