FRANCUSKO ratno vazduhoplovstvo trenutno sprovodi restrukturiranje kako bi stavilo mnogo veći naglasak na mogućnosti udara dronovima, uključujući uparivanje svojih zastarelih lovaca Rafal sa dronovima „lojalnih pomoćnika“, od kojih neki imaju napredne stelt mogućnosti.

Foto Tanjug/AP/Michel Euler

Ovo se uklapa u veće napore da se spreči da platforme visoke vrednosti, poput lovaca sa posadom i borbenih helikoptera, postanu strateški krhke u bojištu koje je sve više zasićeno jeftinim dronovima, municijom koja se zadržava i slojevitom protivvazdušnom odbranom, što će zahtevati razvoj jeftinijih dronova za suvereno poprište. Jedan od komplementarnih novih dronova više klase koji se uparuju sa Rafalom imaće stelt, autonomnu kontrolu sa čovekom u petlji i unutrašnji nosač oružja, u onome što je široko procenjeno kao pokušaj da se smanji uticaj francuskog višedecenijskog zaostajanja u razvoju stelt letelica sa posadom.

Odluka da se naglasi integracija Rafala sa lojalnim bespilotnim letelicama sa krilima verovatno je bila pod uticajem rastućih teškoća sa kojima se suočava nemački i francuski program lovaca sledeće generacije Future Combat Air System (FCAS), što je pokrenulo pitanja u vezi sa njegovom održivošću. U septembru je objavljeno da zvaničnici nemačkog Ministarstva odbrane razmatraju opcije za potpuno napuštanje programa. Čak i ako se izbegne kolaps, ne očekuje se da će program proizvesti lovac duže od dve decenije, a izvršni direktor kompanije Dassault, Erik Trapje, je još 2021. godine primetio da je „[Cilj] 2040. već propušten, jer već odugovlačimo, a razgovori o sledećoj fazi će sigurno biti dugi... pa radije ciljamo na 2050-te.“ Kao rezultat ovih kašnjenja, očekuje se da će se na Rafal oslanjati elitne lovačke jedinice Francuske najmanje još dve decenije, a verovatno i mnogo duže.

🔴 Sur la base aérienne 113 de Saint-Dizier pour les 60 ans des Forces aériennes stratégiques, @SebLecornu annonce une évolution majeure pour la dissuasion nucléaire aéroportée française : le nouveau standard du Rafale, le F5, qui emportera le futur missile nucléaire ASN4G.



— Ministère des Armées et des Anciens combattants (@Armees_Gouv) October 8, 2024



Pitanja u vezi sa borbenim potencijalom aviona Rafal dodatno su se pokrenula od sredine 2025. godine, nakon što je objavljeno da je između jednog i četiri lovca kojima upravlja indijsko ratno vazduhoplovstvo oborilo pakistansko ratno vazduhoplovstvo u maju te godine, barem neke od njih novim lovcima J-10C koje je isporučila Kina. Iako se smatra da Rafal ima najveći borbeni potencijal od svih evropskih tipova lovca, J-10C je ubedljivo najmanje sposoban lovac koji trenutno nabavlja Narodnooslobodilačka vojska Kine, što ističe ogromnu i rastuću razliku između evropskih lovačkih sposobnosti i sposobnosti Kine i SAD. Međutim, pošto Francuska i dalje nije voljna da nabavi američke lovce F-35, kako iz političkih razloga, tako i zbog zaštite lokalne industrije, zemlja se suočava sa neizbežnim kontinuiranim padom sposobnosti svojih lovačkih jedinica. Održivost uparivanja ne-stelt lovaca sa stelt bespilotnim avionima lojalnih pilota je sama po sebi dovedena u pitanje.

(militarywatchmagazine.com)

