Šamar iz Francuske za NATO i EU: Pariz odbio da pozove Rutea i Fon der Lajen na samit o Ormuzu
FRANCUSKA je odbila da pozove generalnog sekretara NATO-a, Marka Rutea, i predsednicu Evropske komisije, Ursulu fon der Lajen, na Samit o Ormuskom moreuzu, jer Pariz želi da učesnici budu prvenstveno lideri zemalja.
Pariz i London planiraju da budu domaćini samita o Ormuskom moreuzu ove nedelje. Na Samitu se očekuje učešće predstavnika iz preko 40 zemalja.
Međutim, Francuska nije pozvala generalnog sekretara NATO-a, Marka Rutea, i predsednicu Evropske komisije, Ursulu fon der Lajen, na samit o Ormuskom moreuzu, javlja Fajnenšel tajms.
- Francuska je odbila britanski predlog da Rute i Fon der Lajen prisustvuju sastanku - navodi se u članku, pozivajući se na tri zvaničnika.
- Jelisejska palata je dva puta uklonila šefove NATO-a i Evropske komisije sa predložene liste pozvanih u Londonu. Pariz želi da samitu prvenstveno prisustvuju nacionalni lideri - dodaje se u izveštaju.
Prema pisanju novina, Donald Tramp takođe neće prisustvovati Samitu. Ipak, britanski premijer, Kir Starmer, i francuski predsednik, Emanuel Makron, obavestiće Trampa o rezultatima događaja.
Sjedinjene Američke Države i Iran su 8. aprila objavili dvonedeljni prekid vatre, ali razgovori tokom vikenda nisu dali rezultate, jer se dve strane nisu slagale oko nekoliko ključnih pitanja.
Nije bilo objava o nastavku neprijateljstva, ali je 13. aprila Tramp objavio blokadu celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka sa obe strane Ormuskog moreuza.
Vašington insistira da ako brod nije povezan s Teheranom i nije platio tranzit, može slobodno da plovi plovilom. Islamska Republika nije objavila tarife, ali je govorila o takvim planovima.
(ria.ru)
BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija
Preporučujemo
Francuska ministarka: Evropske zemlje spremne za deminiranje Ormuskog moreuza
17. 04. 2026. u 08:29
NATO SPREMAN ZA MISIJU U ORMUSKOM MOREUZU: Rute izneo sve detalje
09. 04. 2026. u 20:25
BRISEL LIKUJE ZBOG MAĐARA: Ursula fon der Lajen već smislila kako da ostvari planove EU
13. 04. 2026. u 14:02
Govor koji je trebalo da „zapali“ Ameriku: Iza kulisa obraćanja Melanije Tramp
Sa mesta na kojem su američki predsednici ranije objavljivali ratove ili primirja, Melanija Tramp poslala je ličnu poruku da je nepravedno osumnjičena za nemoral, braneći se od glasina da je Epstin posredovao bračnoj vezi
16. 04. 2026. u 16:48
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
