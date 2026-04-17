Šamar iz Francuske za NATO i EU: Pariz odbio da pozove Rutea i Fon der Lajen na samit o Ormuzu

FRANCUSKA je odbila da pozove generalnog sekretara NATO-a, Marka Rutea, i predsednicu Evropske komisije, Ursulu fon der Lajen, na Samit o Ormuskom moreuzu, jer Pariz želi da učesnici budu prvenstveno lideri zemalja.

Pariz i London planiraju da budu domaćini samita o Ormuskom moreuzu ove nedelje. Na Samitu se očekuje učešće predstavnika iz preko 40 zemalja.

Međutim, Francuska nije pozvala generalnog sekretara NATO-a, Marka Rutea, i predsednicu Evropske komisije, Ursulu fon der Lajen, na samit o Ormuskom moreuzu, javlja Fajnenšel tajms.

- Francuska je odbila britanski predlog da Rute i Fon der Lajen prisustvuju sastanku - navodi se u članku, pozivajući se na tri zvaničnika.

- Jelisejska palata je dva puta uklonila šefove NATO-a i Evropske komisije sa predložene liste pozvanih u Londonu. Pariz želi da samitu prvenstveno prisustvuju nacionalni lideri - dodaje se u izveštaju.

Prema pisanju novina, Donald Tramp takođe neće prisustvovati Samitu. Ipak, britanski premijer, Kir Starmer, i francuski predsednik, Emanuel Makron, obavestiće Trampa o rezultatima događaja.

Sjedinjene Američke Države i Iran su 8. aprila objavili dvonedeljni prekid vatre, ali razgovori tokom vikenda nisu dali rezultate, jer se dve strane nisu slagale oko nekoliko ključnih pitanja.

Nije bilo objava o nastavku neprijateljstva, ali je 13. aprila Tramp objavio blokadu celokupnog pomorskog saobraćaja koji ulazi i izlazi iz iranskih luka sa obe strane Ormuskog moreuza.

Vašington insistira da ako brod nije povezan s Teheranom i nije platio tranzit, može slobodno da plovi plovilom. Islamska Republika nije objavila tarife, ali je govorila o takvim planovima.

(ria.ru)

BONUS VIDEO: Haos u Iranu: Pale državne zgrade u celoj zemlji - U toku je obojena revolucija