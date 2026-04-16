Isus udara Trampu šamar, šiklja krv: Iranci objavili snimak i brutalno odgovorili američkom predsedniku (VIDEO)

D.D.

16. 04. 2026. u 15:49

IRANSKA ambasada u Tadžikistanu objavila je snimak koji je generisala veštačka inteligencija, na kojem Isus udara šamar američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Foto: Printksrin/X/IRANinTJ

To je reakcija na AI fotografiju koju je Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži „Istina“ pre nekoliko dana.

Na slici, Tramp, predstavljen kao Isus, leči čoveka na bolničkom krevetu. Nakon žestokih kritika, Tramp je na kraju obrisao sliku, objašnjavajući medijima da je „mislio da na njoj izgleda kao doktor“.

Iran je iskoristio situaciju i kreirao svoju verziju scene sa slike. Na veštačkom snimku, koji je dobio više od 113.000 lajkova na mreži Iks, Isus leti sa neba i udara Trampa. Krv počinje da šiklja iz Trampove glave, a udarac ga izbacuje ka paklu, dok Tramp viče: „Neee“.

Osmanlije su učile srpski: Evo koje naše reči Turci i danas koriste

KADA se povede razgovor o srpskom jeziku često se govori o turcizmima, odnosno rečima koje su iz turskog ušle u naš jezik i tu se "odomaćile" tokom viševekovne otomanske prisutnosti u Srbiji. Međutim, malo se zna da su i naša kultura i jezik imali značajan uticaj na turski. Jedan od pokazatelja istorijskog značaja srpskog jezika jeste, između ostalih, i njegov status u Osmanskom carstvu.

16. 04. 2026. u 09:44

Potvrđeno: Tramp obavio telefonski poziv sa Aunom

KABINET libanskog predsednika Žozefa Auna potvrdio je da je on danas razgovarao telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, a prema izveštaju katarske televizije Al-Arabi, Tramp je rekao Aunu da se objava primirja u Libanu očekuje u narednim satima.

16. 04. 2026. u 18:08

