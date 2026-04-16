Isus udara Trampu šamar, šiklja krv: Iranci objavili snimak i brutalno odgovorili američkom predsedniku (VIDEO)
IRANSKA ambasada u Tadžikistanu objavila je snimak koji je generisala veštačka inteligencija, na kojem Isus udara šamar američkom predsedniku Donaldu Trampu.
To je reakcija na AI fotografiju koju je Tramp objavio na svojoj društvenoj mreži „Istina“ pre nekoliko dana.
Na slici, Tramp, predstavljen kao Isus, leči čoveka na bolničkom krevetu. Nakon žestokih kritika, Tramp je na kraju obrisao sliku, objašnjavajući medijima da je „mislio da na njoj izgleda kao doktor“.
Iran je iskoristio situaciju i kreirao svoju verziju scene sa slike. Na veštačkom snimku, koji je dobio više od 113.000 lajkova na mreži Iks, Isus leti sa neba i udara Trampa. Krv počinje da šiklja iz Trampove glave, a udarac ga izbacuje ka paklu, dok Tramp viče: „Neee“.
