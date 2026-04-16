Udarno saopštenje Donalda Trampa: Evo kada će početi primirje Izraela i Libana
AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je da će Izrael i Liban večeras početi desetodnevni prekid vatre.
Tramp je u objavi na društvenoj mreži "Truth Social" precizirao da će primirje stupiti na snagu u 17 časova po istočnoameričkom, odnosno u 23.00 sata po srednjeevropskom vremenu.
Naveo je da je tokom dana imao "odlične razgovore" sa predsednikom Libana Džozefom Aunom i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.
- Ova dva lidera su se saglasila da će, kako bi postigli MIR između svojih zemalja, zvanično započeti desetodnevno PRIMIRJE u 17 časova po istočnoameričkom vremenu - napisao je Tramp.
On je podsetio da su se predstavnici dve zemlje, prvi put posle 34 godine, u utorak u Vašingtonu sastali sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.
- Naložio sam potpredsedniku Džej i Vensu i državnom sekretaru Rubiju, zajedno sa načelnikom Združenog generalštaba, Denom Kejnom, da sarađuju sa Izraelom i Libanom kako bi se postigao trajni MIR. Bila mi je čast da rešim 9 ratova širom sveta, a ovo će biti moj 10, zato hajde da to uradimo - poručio je Tramp.
(Tanjug)
