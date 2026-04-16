Svet

Udarno saopštenje Donalda Trampa: Evo kada će početi primirje Izraela i Libana

Ana Đokić

16. 04. 2026. u 18:13 >> 18:25

AMERIČKI predsednik Donald Tramp saopštio je da će Izrael i Liban večeras početi desetodnevni prekid vatre.

Ударно саопштење Доналда Трампа: Ево када ће почети примирје Израела и Либана

Foto: AP Photo/Alex Brandon, Pool

Tramp je u objavi na društvenoj mreži "Truth Social" precizirao da će primirje stupiti na snagu u 17 časova po istočnoameričkom, odnosno u 23.00 sata po srednjeevropskom vremenu.

Naveo je da je tokom dana imao "odlične razgovore" sa predsednikom Libana Džozefom Aunom i premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom.

- Ova dva lidera su se saglasila da će, kako bi postigli MIR između svojih zemalja, zvanično započeti desetodnevno PRIMIRJE u 17 časova po istočnoameričkom vremenu - napisao je Tramp.

On je podsetio da su se predstavnici dve zemlje, prvi put posle 34 godine, u utorak u Vašingtonu sastali sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom.

- Naložio sam potpredsedniku Džej i Vensu i državnom sekretaru Rubiju, zajedno sa načelnikom Združenog generalštaba, Denom Kejnom, da sarađuju sa Izraelom i Libanom kako bi se postigao trajni MIR. Bila mi je čast da rešim 9 ratova širom sveta, a ovo će biti moj 10, zato hajde da to uradimo - poručio je Tramp.

(Tanjug)

GORI BLISKI ISTOK: Eksplozije širom Irana, Izraela, Emirata, Katara...

Profesor Dizen: Medvedev upozorava Evropljane
Profesor Dizen: Medvedev upozorava Evropljane

GLEN Dizen, profesor na Univerzitetu Jugoistočne Norveške, skrenuo je pažnju na upozorenje koje je izdao zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev u vezi sa proizvodnjom bespilotnih letelica za Ukrajinu u Evropi.

16. 04. 2026. u 18:30

Potvrđeno: Tramp obavio telefonski poziv sa Aunom
Potvrđeno: Tramp obavio telefonski poziv sa Aunom

KABINET libanskog predsednika Žozefa Auna potvrdio je da je on danas razgovarao telefonom sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, a prema izveštaju katarske televizije Al-Arabi, Tramp je rekao Aunu da se objava primirja u Libanu očekuje u narednim satima.

16. 04. 2026. u 18:08

