AMERIČKA vojska je iscrpela sve svoje zalihe novih preciznih udarnih raketa (PrSM) od početka vojnih operacija protiv Irana, kada je raketa prvi put ikada borbeno upotrebljena za napade na ciljeve duboko u zemlji sa pozicija u Persijskom zalivu.

Šef Odeljenja za transformaciju u Centru izvrsnosti za vatrenu podršku Vojske SAD, Džimi Arter, primetio je u vezi sa trošenjem raketa: „Istrošili smo sav naš arsenal PRSM na početku rata, ali već dobijamo nove.“: PrSM je integrisan u raketni artiljerijski sistem HIMARS i razvijen je kao naslednik balističke rakete ATACMS koja je šire korišćena i opsežno borbeno testirana na ukrajinskom ratištu.

Iscrpljivanje arsenala PrSM ima značajne implikacije na ratne sposobnosti Vojske SAD na više ratišta, jer se na HIMARS sve više oslanja, posebno na Pacifiku, da bi se asimetrično suprotstavio većim i sposobnijim snagama. Raketa poboljšava domet ATACMS-a od 300 kilometara sa dometom dejstva od preko 500 kilometara, dok njena kompaktnija veličina omogućava nošenje dve rakete na svakom lanseru, efikasno udvostručujući njenu vatrenu moć dugog dometa. Ovo je kritično u Pacifiku i Zalivu, gde izazov zbog velikih udaljenosti koje razdvajaju teritorije od SAD čini kompaktnost ključnom, dok je sposobnost dejstva na ciljeve na Dugi dometi su od vitalnog značaja.





PrSM je jedna od više vrsta visokovredne municije čije su zalihe ozbiljno smanjene tokom neprijateljstava sa Iranom, što ima značajne implikacije kako za američku ekonomiju, zbog ekstremnih troškova njihove zamene, tako i za buduće američke ratne sposobnosti, jer će nabavka zamenskog naoružanja trajati znatno vreme. Izvori iz Pentagona krajem marta izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog smanjenja arsenala krstarećih raketa Tomahavk mornarice, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje smanjenja oskudnih i skupih tipova municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata. Procenjuje se da je mornarica ispalila blizu 1.000 raketa u prve četiri nedelje neprijateljstava. Planirano je da stopa proizvodnje krstarećih raketa Tomahavk dostigne blizu 150 godišnje do kraja decenije, što zamenu čini višegodišnjim procesom.

