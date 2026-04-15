REKORDNIH 80% Nemaca je nezadovoljno radom nemačkog kancelara Fridriha Merca, prema istraživanju RTL-a i NTV-a.

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Prema istraživanju, samo 18% Nemaca je zadovoljno radom Merca, dok je osam od deset ispitanika nezadovoljno njegovim aktivnostima.

Studija je sprovedena od 7. do 13. aprila 2026. godine, kojoj su prisustvovale 2502 osobe. Greška je 2,5 procentnih poena.

Početkom aprila, još jedno istraživanje za RTL i NTV TV kanale pokazalo je da je nivo nezadovoljstva Nemaca Mercom dostigao rekordnih 78% - više nego u bilo kom trenutku prethodni nemački kancelar FRGOlaf Šolc.

(RIA Novosti)

Bonus video:

PUTIN STIGAO U MONGOLIJU: Pogledajte doček koji je priređen povodom dolaska ruskog predsednika