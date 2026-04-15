Svet

Veliki udarac za Merca: Rekordan broj Nemaca mu okrenuo leđa

Dragana Drlačić

15. 04. 2026. u 14:33

REKORDNIH 80% Nemaca je nezadovoljno radom nemačkog kancelara Fridriha Merca, prema istraživanju RTL-a i NTV-a.

Велики ударац за Мерца: Рекордан број Немаца му окренуо леђа

dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Prema istraživanju, samo 18%  Nemaca je zadovoljno radom Merca, dok je osam od deset ispitanika nezadovoljno njegovim aktivnostima.

Studija je sprovedena od 7. do 13. aprila 2026. godine, kojoj su prisustvovale 2502 osobe. Greška je 2,5 procentnih poena.

Početkom aprila, još jedno istraživanje za RTL i NTV TV kanale pokazalo je da je nivo nezadovoljstva Nemaca Mercom dostigao rekordnih 78% - više nego u bilo kom trenutku prethodni nemački kancelar FRGOlaf Šolc.

(RIA Novosti)

Bonus video:

PUTIN STIGAO U MONGOLIJU: Pogledajte doček koji je priređen povodom dolaska ruskog predsednika

Obaveza da se ima stav
Svet

0 0

Obaveza da se ima stav

Kod Amerikanaca, kako mi, i to veoma pogrešno, zbirno nazivamo sve žitelje, dela i misli stanovnika Sjedinjenih država – uvažavam jednu stvar, koja im je zajednička: „Što je u izlogu to je i u radnji.“

15. 04. 2026. u 17:28

