DAN ZA POKAJANJE I PRAŠTANJE: Slavimo svetog apostola Jermu, izgovorite ovu molitvu za spasenje duše

DANAS Srpska pravoslavna crkva obeležava Svetog apostola Jermu, jednog od Sedamdesetorice apostola i episkopa Filipopolja, čije ime zauzima posebno mesto u ranoj hrišćanskoj tradiciji.

Foto: SPC

Ovaj svetitelj ostao je upamćen kao propovednik vere, autor znamenitog dela "Pastir" i čovek koji je kroz lična iskušenja pronašao put ka pokajanju i duhovnom uzdizanju.

Sveti Jerma pominje se u Poslanici apostola Pavla Rimljanima (Rim 16, 14), što svedoči o njegovom značaju među prvim Hristovim sledbenicima. Iako je bio grčkog porekla, veliki deo života proveo je u Rimu, gde je sticao ugled i bogatstvo. Međutim, prema crkvenom predanju, zbog svojih grehova i grehova svojih sinova izgubio je sve što je imao i zapao u siromaštvo. Upravo kroz taj težak period započeo je njegov duhovni preobražaj.

Najpoznatiji događaj iz njegovog života vezuje se za javljanje anđela pokajanja. Dok se molio, Jermi se ukazao čovek u beloj odeći sa štapom u ruci i saopštio mu da je poslat od Boga kako bi ga vodio do kraja života. Na osnovu tih otkrovenja nastala je knjiga "Pastir", jedno od najpoznatijih dela ranohrišćanske književnosti, koje je vekovima čitano među vernicima kao pouka o veri, pokajanju i moralnom životu, preneo je Kurir.

Kao episkop Filipopolja, Sveti Jerma neumorno je propovedao hrišćanstvo i širio Jevanđelje među narodom. Njegova odanost veri bila je toliko snažna da ni progoni nisu uspeli da ga pokolebaju. Na kraju je postradao mučeničkom smrću, ostavši dosledan Hristovom učenju do poslednjeg dana svog života.

Molitva:

"Apostole Sveti Jermo, moli Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."

Verovanja i običaji

U narodu postoji verovanje da je ovaj dan posebno pogodan za iskreno pokajanje, praštanje i preispitivanje sopstvenih postupaka. Stari su govorili da na Svetog Jermu valja izbegavati svađe, teške reči i ogovaranje, jer se veruje da ono što čovek tog dana poseje među ljudima može dugo ostati u njegovom životu.

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