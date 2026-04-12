DANAS SU IZBORI: Kako se bira mađarski premijer?

12. 04. 2026. u 08:54

U MAĐARSKOJ se održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača.

ДАНАС СУ ИЗБОРИ: Како се бира мађарски премијер?

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Premijera bira parlament, prostom većinom glasova. Predsednik države podnosi predlog za predsednika vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana a ako parlament ponovo ne izabere novog premijera, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore.

Ovi parlamentarni izbori biće deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.

Na današnji dan, 11. aprila 2002. godine, na ulazu u zdanje Doma Narodne Skupštine Srbije (tadašnje Skupštine SRJ) u Beogradu, bivši ministar unutrašnjih poslova Srbije Vlajko Stojiljković izvršio je samoubistvo, neposredno nakon usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom. Preminuo je dva dana kasnije od posledica ranjavanja.

11. 04. 2026. u 21:30 >> 21:39

