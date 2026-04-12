DANAS SU IZBORI: Kako se bira mađarski premijer?

U MAĐARSKOJ se održavaju parlamentarni izbori na kojima pravo glasa ima više od 8,1 miliona birača.

Premijera bira parlament, prostom većinom glasova. Predsednik države podnosi predlog za predsednika vlade, koji je obično kandidat stranke koja je pobedila na izborima, a parlament zatim glasa o nominaciji.

Ako parlament ne izabere predloženu osobu, predsednik podnosi novi predlog u roku od 15 dana a ako parlament ponovo ne izabere novog premijera, predsednik može da raspusti parlament i da raspiše nove izbore.

Ovi parlamentarni izbori biće deseti od obnavljanja slobodnih izbora u Mađarskoj 1990. godine.