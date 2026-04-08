SNAŽAN ZEMLJOTRES U KOMŠILUKU: Evo gde je bio epicentar
RUMUNIJU je danas pogodio zemljotres jačine 4,0 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 148 kilometara i udaljen 56 kilometara od grada Brašova.
Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)