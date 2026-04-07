NAJNOVIJA VEST IZ PIO FONDA: Objavljen detaljan kalendar i iznosi naknada
REPUBLIČKI fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) u svom najnovijem zvaničnom obaveštenju objavio je bitne informacije povodom prava koje se mogu ostvariti iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i način na koji se podnose zahtevi za ostvarenje istih.
- Po zakonu o penzijskom invalidskom osiguranju predviđene su sledeće vrste prava. Za slučaj starosti, pravo na starosnu penziju, pravo na prevremenu starosnu penziju. Za slučaj invalidnosti, pravo na invalidsku penziju. Za slučaj smrti, pravo na porodičnu penziju. Za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću, pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje. Za slučaj potrebe, za pomoć i negu drugog lica, pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica - navodi se u obaveštenju Fonda PIO.
Kako se ističe u novom obaveštenju, u Fondu možete dobiti potvrdu o životu, uverenje o stažu i dobiti pravnu pomoć u vezi sa vašim predmetom.
Ističe se da postoje tri načina za podnošenje zahteva.
- Zahtevi za ostvarivanje prava se podnose na šalterima Fonda, elektronski preko E-šaltera ili putem pošte kao preporučena pošiljka.
Detaljan kalendar možete pogledati OVDE.
