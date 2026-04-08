"TRAMP JE IRANCIMA FAKTIČKI DAO ULTIMATUM" Vens otkrio zašto su SAD pristale na primirje sa Iranom
SJEDINjENE Američke Države pristale su na prekid vatre u sukobu oko Irana nakon što je Teheran izrazio spremnost da otvori Ormuski moreuz za plovidbu, izjavio je američki potpredsednik Džej Di Vens u Budimpešti.
- Predsednik (SAD Donald Tramp) faktički je dao Irancima ultimatum. Rekao je: ‘Otvorite moreuz. Prestanite da držite svetsku ekonomiju kao taoca i dogovorićemo se o primirju’. I upravo to je sporazum koji smo postigli noćas. Iranci su pristali da otvore moreuz - rekao je Vens, govoreći na Univerzitetu Korvin.
On je dodao da će se Iran suočiti sa vojnim, diplomatskim i ekonomskim pritiskom SAD ako se prekine primirje.
- Predsednik (Tramp) takođe je pokazao da još uvek imamo vojnu, diplomatsku i, možda najvažnije, izuzetnu ekonomsku moć. Predsednik nam je rekao da ne koristimo te instrumente. Rekao nam je da sednemo za pregovarački sto. Ali ukoliko Iranci ne učine isto, shvatiće da predsednik Sjedinjenih Država nije neko ko se izmotava - objasnio je Vens.
Tramp je u utorak, uoči isteka ultimatuma Iranu da postigne sporazum i otvori Ormuski moreuz, izjavio da bi iranska civilizacija mogla tokom noći nepovratno prestati da postoji. Kasnije je američki lider objavio da je pristao da obustavi bombardovanje Irana na dve nedelje i istakao da će prekid vatre biti obostran.
Nakon toga je iranski Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost objavio da su se Sjedinjene Američke Države složile sa iranskim predlogom od deset tačaka i da će Teheran početi pregovore sa Vašingtonom u petak, 10. aprila, u pakistanskom Islamabadu.
(Sputnjik)
