TRAMP ODUSTAO OD STRAŠNOG NAPADA NA IRAN

Novosti online

08. 04. 2026. u 00:47

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp odustao je od najavljenog napada na Iran.

- Na osnovu razgovora sa premijerom Šehbazom Šarifom i feldmaršalom Asimom Munirom iz Pakistana, u kojima su me zamolili da obustavim razornu silu koja se večeras šalje u Iran, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na potpuno, neposredno i bezbedno otvaranje Ormuskog moreuza, slažem se da obustavim bombardovanje i napad na Iran na period od dve nedelje - napisao je Donald Tramp na mreži Truth social. On je naveo da će ovo biti dvostrano primirje.

- Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo daleko od konačnog sporazuma o dugoročnom miru sa Iranom i miru na Bliskom istoku. Dobili smo predlog od 10 tačaka od Irana i verujemo da je to upotrebljiva osnova za pregovore. Skoro sve razne tačke prošlih sporova su dogovorene između Sjedinjenih Država i Irana, ali period od dve nedelje će omogućiti da se sporazum finalizuje i konsoliduje. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsednika, a takođe i kao predstavnika zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugoročni problem blizu rešenja - naveo je Tramp.

U Beloj kući biti kopile - nije uvreda
SVE JE počelo 21. marta, kada je Tramp na "Truth Social" objavio da ako Iran "potpuno i bez pretnji ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati od ovog trenutka, SAD će napasti i uništiti nekoliko njihovih elektrana". Rok je istekao uveče 23. marta.

