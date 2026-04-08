SRBI IZBAČENI IZ REPREZENTACIJE BOSNE I HERCEGOVINE? Zbog himne "Bože pravde" ostao bez Mundijala, oglasio se i Vico Zeljković
BOSNA i Hercegovina se plasirala na Svetsko prvenstvo u fudbalu.
"Zmajevi" su uradili veliku stvar, prvo su slavili u Velsu, a onda i protiv Italije u Zenici. Međutim, ono što je pak primetno u uspehu BiH je da je reprezentacija uradila to bez srpskih fudbalera, što je tema o kojoj se sve više priča.
Iako je predsednik tamošnjeg saveza baš Srbin Vico Zeljković, inače sestrić Milorada Dodika.
- Urađen je veliki rezultat i umesto da je to u fokusu, jer je četverostruki svetski prvak izbačen u baražu, odmah se okreću neke stvari. Te činjenice nisu tačne. Moramo razdvojiti neke stvari. Ovo je fudbal i ne mešamo politiku i sport. Tu treba da igraju najbolji igrači i igrači s najvećim kvalitetom. Svi koji žele da igraju, svi su u opticaju i na radaru su", kazao je Zeljković dok je gostovao na "ATV".
Mnogi Srbi su odbijali pozive u BiH: David Vuković, Vladan Kovačević, Svetozar Marković, Srđan Babić...
- U stručnom štabu su pored Sergeja Barbareza, Ninoslav Milenković i Siniša Mrkobrada, pripadnici srpskog naroda. Barbarezov je otac takođe Srbin. Glupo mi je pričati o takvim temama, ko je ko. Jovo Lukić je bio pozvan, isključivo je igračka stvar to što je bio na tribinama za obe utakmice jer je imao povređenu ruku i s povredom je stigao na okupljanje. Nažalost, te stvari su prosto takve na ovim prostorima. Moramo raditi posao odgovorno i imati jasnu viziju i plan", zaključio je Zeljković koji smatra da je ovim demantovao takve navode o "zabranjenim Srbima".
A ono o kome i čemu se spekuliše, to je zbog čega nema Radeta Krunića u reprezentaciji Zeljković nije otkrio. A spekuliše se da je fudblaer Crvene zvezde izbačen iz nacionalnog tima zbog toga što je pevao himnu Srbije na prijateljskoj utakmici Crvene zvezde u Rusiji. I zbog toga očigledno momak iz Foče iako je u prošlosti bio stalni član nacionalnog tima neće videti Mundijal.
Podsetimo, Bosna i Hercegovina će na Svetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi igrati u grupi u kojoj su takođe Švajcarska, Kanada i Katar.
Bonus video: Sada je sve jasno - evo šta ruski navijači stvarno misle o Kosovu
"MI SMO REAL MADRID"! Bajern slavi Nojera, a Španci se ne plaše Minhena
08. 04. 2026. u 09:44
HRVATSKA ZAVIJENA U CRNO! Preminuo legendarni fudbaler Dinama iz Zagreba
08. 04. 2026. u 09:22
GOTOVO JE! Saša Obradović precrtao najiskusnijeg igrača Crvene zvezde
08. 04. 2026. u 08:50
DRAMA U NBA! Rajaković "iznad crte", Topićeva Oklahoma raznela Lejkersa
08. 04. 2026. u 08:32
NEZAUSTAVLjIVA BARSA: Jamal i družinu jurišaju ka tronu Evrope, ima li Atletiko ono što je potrebno da ih zaustavi?
OD 21.00 na "Kamp Nou" Barselona dočekuje Atletiko Madrid u prvom meču četvrtfinala Lige šampiona, ovo će im biti već peti obračun od starta sezone, odlično se poznaju i ako je suditi po dosadašnjim obračuna trebali bi gledati pravi fudbalski spektakl.
08. 04. 2026. u 07:10
HULIGANI MALTRETIRALI BESKUĆNIKA, A ONDA SE DOGODILO NEŠTO NEVEROVATNO: "Mislio sam da haluciniram"
Život piše drame. Neke od njih sa više nego srećnim krajem.
07. 04. 2026. u 23:59
ŠOK: "Ameri NISU spašavali pilota - KRALI su obogaćeni uranijum! Katastrofa za Vašington"
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
06. 04. 2026. u 19:11
