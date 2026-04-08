"NEĆE BITI IZUZEĆA" Tramp: Zemlja koja isporučuje oružje Iranu biće odmah podvrgnuta carini od 50 odsto
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države blisko sarađivati s Iranom, za koji je, kako je rekao, utvrđeno da je prošao kroz ono što će biti vrlo produktivna promena režima.
- Neće biti obogaćivanja uranijuma, a SAD će, radeći s Iranom, iskopati i ukloniti svu duboko zakopanu (bombarderi B-2) nuklearnu 'prašinu'. Ona je sada, i bila je, pod vrlo strogim satelitskim nadzorom (Svemirske snage!). Ništa nije dirnuto od datuma napada - napisao je Tramp na mreži Truth social.
Dodao je i da će sa Iranom da razgovara o ublažavanju tarifa i sankcija.
- Mnoge od 15 tačaka su već dogovorene. Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju - napisao je Tramp.
Istovremeno on je dodao da će ona zemlja koja bude isporučivala oružje Iranu odmah biti podvrgnuta carini od 50 odsto.
- Zemlja koja isporučuje vojno oružje Iranu biće odmah podvrgnuta carini od 50 odsto na svu robu prodatu Sjedinjenim Američkim Državama, s trenutnim učinkom. Neće biti izuzeća ili oslobađanja - napisao je Tramp.
(Tanjug)
