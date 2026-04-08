"NEĆE BITI IZUZEĆA" Tramp: Zemlja koja isporučuje oružje Iranu biće odmah podvrgnuta carini od 50 odsto

В. Н.

08. 04. 2026. u 14:46

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će Sjedinjene Američke Države blisko sarađivati ​​s Iranom, za koji je, kako je rekao, utvrđeno da je prošao kroz ono što će biti vrlo produktivna promena režima.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

- Neće biti obogaćivanja uranijuma, a SAD će, radeći s Iranom, iskopati i ukloniti svu duboko zakopanu (bombarderi B-2) nuklearnu 'prašinu'. Ona je sada, i bila je, pod vrlo strogim satelitskim nadzorom (Svemirske snage!). Ništa nije dirnuto od datuma napada - napisao je Tramp na mreži Truth social.

Dodao je i da će sa Iranom da razgovara o ublažavanju tarifa i sankcija.

- Mnoge od 15 tačaka su već dogovorene. Hvala vam na pažnji koju ste posvetili ovom pitanju - napisao je Tramp.

Istovremeno on je dodao da će ona zemlja koja bude isporučivala oružje Iranu odmah biti podvrgnuta carini od 50 odsto.

- Zemlja koja isporučuje vojno oružje Iranu biće odmah podvrgnuta carini od 50 odsto na svu robu prodatu Sjedinjenim Američkim Državama, s trenutnim učinkom. Neće biti izuzeća ili oslobađanja - napisao je Tramp.

(Tanjug)

RUSI "RAZNELI" BRITANCE: Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio "bez rukavica"

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - a Velika Britanija se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

08. 04. 2026. u 16:26

