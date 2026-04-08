"IRAN JE TESTIRAO SVOJE NUKLEARNO ORUŽJE" Medvedev objasnio odluku Teherana da blokira Ormuski moreuz
ODLUKA Irana da zatvori Ormuski moreuz zbog agresije na zemlju uporediva je sa nuklearnim oružjem po uticaju na procese, ocenio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.
"Nije jasno čime će biti okončano primirje između Vašingtona i Teherana. Ali, jedno se može sa sigurnošću reći: Iran je testirao svoje nuklearno oružje, ono se zove Ormuski moreuz i njegov potencijal je neiscrpan", napisao je Medvedev na mreži Iks.
Podsetimo, zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku plovidba Ormuskim moreuzom je bila gotovo u potpunosti prekinuta.
Kasnije je Teheran dopusti prolazak kroz moreuz prijateljskim zemljama, među kojima je Rusija.
Na maršrutu kroz Ormuski moreuz otpada 20 odsto ukupnih svetskih isporuka nafte. Zbog zatvaranja moreuza cene energenata su znatno skočile.
Američki predsednik Donald Tramp je 7. aprila objavio da je prihvatio dvonedeljni prekid vatre sa Iranom, uz uslov da Iran otvori moreuz.
(Sputnjik)
Preporučujemo
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
ŠOK: "Ameri NISU spašavali pilota - KRALI su obogaćeni uranijum! Katastrofa za Vašington"
BAGEJ je nazvao operaciju spasavanja katastrofom za Vašington, jer iranska vojska tvrdi da su njene snage uništile dva helikoptera Crni jastreb i dva vojno-transportna aviona C-130.
06. 04. 2026. u 19:11
