"IRAN JE TESTIRAO SVOJE NUKLEARNO ORUŽJE" Medvedev objasnio odluku Teherana da blokira Ormuski moreuz

ODLUKA Irana da zatvori Ormuski moreuz zbog agresije na zemlju uporediva je sa nuklearnim oružjem po uticaju na procese, ocenio je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev.

"Nije jasno čime će biti okončano primirje između Vašingtona i Teherana. Ali, jedno se može sa sigurnošću reći: Iran je testirao svoje nuklearno oružje, ono se zove Ormuski moreuz i njegov potencijal je neiscrpan", napisao je Medvedev na mreži Iks.

Podsetimo, zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku plovidba Ormuskim moreuzom je bila gotovo u potpunosti prekinuta.

Kasnije je Teheran dopusti prolazak kroz moreuz prijateljskim zemljama, među kojima je Rusija.

Na maršrutu kroz Ormuski moreuz otpada 20 odsto ukupnih svetskih isporuka nafte. Zbog zatvaranja moreuza cene energenata su znatno skočile.

Američki predsednik Donald Tramp je 7. aprila objavio da je prihvatio dvonedeljni prekid vatre sa Iranom, uz uslov da Iran otvori moreuz.

(Sputnjik)