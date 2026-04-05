IRANSKI MEDIJI TVRDE: Poginulo više američkih vojnika u akciji spasavanja u Iranu
VIŠE američkih vojnika poginulo je tokom operacije spasavanja posade oborenog američkog borbenog aviona u Iranu, javlja iranska agencija Tasnim pozivajući se na izvore, dodajući i da je uništeno više letelica američke vojske.
Istovremeno, kineska televizijska mreža CGTN potvrdila je da je nekoliko američkih vojnika izgubilo život u pokušaju evakuacije posade letelice.
Prema navodima CGTN, izvori iz Centralne komande američke vojske (CENTCOM) potvrdili su da su u Iranu uništena ne jedna, već dve letelice, kao i dva helikoptera iz sastava 160. vazduhoplovne jedinice američke vojske.
Reč je o avionima tipa HC-130J i MC-130J, a sve letelice su uništene na zemlji, pošto zbog teških oštećenja zadobijenih u borbama, usled intenzivne vatre iz lakog i teškog naoružanja, kao i minobacača, više nisu bile sposobne za let.
Američki predsednik Donald Tramp objavio je ranije danas da su američke snage spasile člana posade borbenog aviona F-15 koji je bio teško ranjen nakon rušenja iznad Irana.
Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Sošl naveo da je pilot pronađen "duboko u planinama Irana" i da su iranske snage bile blizu.
-Iranska vojska ga je uporno tražila, u velikom broju i približavala mu se. On je veoma poštovani oficir. Ovakva vrsta operacije se retko pokušava zbog opasnosti po ljude i opremu. To se jednostavno ne radi, navodi se u Trampovoj objavi.
Predsednik SAD je podsetio da je prethodno spasen američki pilot "usred bela dana".
(Tanjug)
