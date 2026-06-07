DOBICI PREKO TRGOVINE, SUKOBI U PORODICI Astro savet za nedelju, 7. jun: Ova 4 znaka su na udaru aspekta između Meseca i Urana
MESEC danas prelazi preko severnog Mesečevog čvora u Ribama praveći sekstil sa Hironom u Biku i trigon sa Merkurom u Raku.
Ovi aspekti donose uspeh i zaradu vodenim i zemljanim znacima, i to preko privatnog biznisa, poljoprivrede, kulinarstva, trgovine hranom, poslova sa nekretninama.
Istovremeno, Mesec, simbol privatnog života, majke, žena, obrazuje kvadrat sa Uranom u Blizancima, planetom neočekivanih situacija u znaku komunikacija, donoseći probleme u porodičnim odnosima, naročito sa ženama.
Na udaru ovog izazovnog aspekta su Ribe, Blizanci, Device i Strelci.
Preporučujemo
Da li ste među njima? Dva najinteligentnija horoskopska znaka
06. 06. 2026. u 23:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
PUTIN GUBI KRIM? U toku je "duboka operacija" - Ukrajina izvodi brz povratak poluostrva nakon 12 godina
ZAPADNI mediji i stručnjaci danima unazad predviđaju da bi se poluostrvo Krim moglo vratiti pod ukrajinsku kontrolu, jer je Ukrajina prekinula ruske linije snabdevanja.
06. 06. 2026. u 08:59 >> 08:59
NEMAČKA HITNO POZVALA RUSIJU: Putine, vreme je...
MINISTAR spoljnih poslova Nemačke, Johan Vadeful, pozvao je ruskog predsednika, Vladimira Putina, da pokrene pregovore o miru u Ukrajini uz učešće Evrope, prenose nemački mediji.
05. 06. 2026. u 09:53
NASTAJE NOVA DRŽAVA? Srpske komšije se ujedinjuju sa susedima - za moćnu državu od 22 miliona duša i 272.200 km²
"UNIONISTIČKI pokret je oduvek postojao i on je i dalje živ unutar našeg društva. Nesumnjivo je da je ova diskusija legitiman deo političkog procesa u zemlji. Ja lično nikada ne bih mogao da glasam protiv ujedinjenja."
02. 06. 2026. u 21:24
Komentari (0)