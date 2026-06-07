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DOBICI PREKO TRGOVINE, SUKOBI U PORODICI Astro savet za nedelju, 7. jun: Ova 4 znaka su na udaru aspekta između Meseca i Urana

Marina Jungić Milošević, astrolog

07. 06. 2026. u 07:00

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MESEC danas prelazi preko severnog Mesečevog čvora u Ribama praveći sekstil sa Hironom u Biku i trigon sa Merkurom u Raku.

ДОБИЦИ ПРЕКО ТРГОВИНЕ, СУКОБИ У ПОРОДИЦИ Астро савет за недељу, 7. јун: Ова 4 знака су на удару аспекта између Месеца и Урана

Foto: Depositphotos/fredmantel

Ovi aspekti donose uspeh i zaradu vodenim i zemljanim znacima, i to preko privatnog biznisa, poljoprivrede, kulinarstva, trgovine hranom, poslova sa nekretninama.

Istovremeno, Mesec, simbol privatnog života, majke, žena, obrazuje kvadrat sa Uranom u Blizancima, planetom neočekivanih situacija u znaku komunikacija, donoseći probleme u porodičnim odnosima, naročito sa ženama.

Na udaru ovog izazovnog aspekta su Ribe, Blizanci, Device i Strelci.

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