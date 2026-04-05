VELIKA TRAGEDIJA: Potonuo ruski teretni brod u Azovskom moru

RUSKI teretni brod koji je prevozio pšenicu potonuo je u Azovskom moru, jedna osoba je poginula, saopštio je gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo.

- Jedna osoba, rođena 1991. godine (prvi oficir), je poginula. Dva člana posade se vode kao nestala - napisao je Saldo na platformi Maks.

Devet ljudi je uspelo da napusti brod tipa „Volgo-Balt“. Oni su pronađeni na obali Hersonske oblasti. Mornarima su prvi pritekli u pomoć meštani: dočekali su ih i pomagali im dok nisu stigle službe hitne pomoći.

Trenutno se utvrđuju okolnosti incidenta i pokrenuta je istraga.

(Sputnjik)

