PAŠINJAN PADA ZBOG IZDAJE RUSIJE I NAGORNO-KARABAHA? Sutra izbori u Jermeniji - Evo ko je glavni protivnik aktuelnom premijeru

U Jermeniji se 7. juna održavaju parlamentarni izbori na kojima učestvuje 18 stranaka i koalicija.

Foto: Tanjug/Turkish Presidency via AP, File/(HOGP)

Građani glasaju za stranačke liste, a ne za pojedinačne kandidate. Parlament ima najmanje 101 poslanika, ali taj broj može biti veći zbog pravila koja obezbeđuju zastupljenost nacionalnih manjina i dovoljan broj opozicionih poslanika.

Glavni favorit je stranka Nikol Pašinjan „Građanski dogovor“, koja je na vlasti od 2018. godine. Prema anketama, može da osvoji između 18 i 36 odsto glasova, ali su istraživanja nepouzdana jer mnogi ispitanici odbijaju da otkriju za koga će glasati.

Najozbiljniji protivnik vladajuće stranke je koalicija „Jaka Jermenija“, koju podržava biznismen Samvel Karapetjan. Ona u anketama ima između 12 i 20 odsto podrške. Treća po snazi je stranka „Prosperitetna Jermenija“ milionera Gagik Carukjan.

Bivši predsednik Robert Kočarjan i njegov blok „Jermenija“ vode kampanju protiv Pašinjana, optužujući ga da je odgovoran za gubitak Nagorno-Karabaha i da previše približava zemlju Zapadu i NATO-u. Sa druge strane, Pašinjan tvrdi da opozicija pokušava da destabilizuje državu i podstakne novi sukob sa Azerbejdžanom.

Glavne političke podele na izborima odnose se na:

- odnos prema Rusiji i Zapadu;

- moguće približavanje Evropskoj uniji;

- odnose sa Azerbejdžanom i Turskom;

- posledice gubitka Nagorno-Karabaha.

Pašinjan obećava nastavak kursa ka Evropskoj uniji, ali istovremeno poručuje da Jermenija neće napustiti Evroazijsku ekonomsku uniju dok to ne postane neophodno. Takođe želi normalizaciju odnosa sa Azerbejdžanom i Turskom i razvoj zemlje kao regionalnog trgovinskog čvorišta.

Karapetjan i Carukjan zastupaju bliže odnose sa Rusijom i obećavaju ekonomske mere poput novih radnih mesta, većih plata i penzija.

Prvi rezultati izbora očekuju se uveče 7. juna, dok bi već 8. juna trebalo da bude jasno kako su glasovi raspoređeni. Ako niko ne osvoji većinu i ne bude moguće formirati vladu, biće održan drugi krug izbora.