IZRAEL UVEO TOTALNU OBUSTAVU: Francuska je diplomatsko neprijateljska zemlja

SEKRETAR izraelskog ministarstva odbrane, general-major Amir Baram nedavno je odlučio da obustavi sve nabavke oružja iz Francuske kao deo šire inicijative za smanjenje vojne zavisnosti od zemalja koje Izrael smatra diplomatski neprijateljskim.

Foto: Profimedia

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac i general Baram rade na proširenju domaće proizvodnje oružja u svetlu diplomatskih posledica rata Izraela sa Hamasom u Pojasu Gaze, preneo je Tajms of Izrael.

Tokom rata u Pojasu Gaze više zemalja je uvelo delimične ili potpune sankcije na isporuke oružja Izraelu, navodeći humanitarne probleme i veliki broj žrtava.

Francuska je zabranila izraelskim predstavnicima učešće na izložbama vojne opreme i na konferencijama posvećenim pitanjima odbrane.

Nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron u oktobru 2024. godine pozvao na embargo na izvoz oružja Izraelu, Francuska je zaustavila prodaju određenog oružja koje bi moglo biti korišćeno za operacije IDF-a u okupiranoj palestinskoj enklavi.