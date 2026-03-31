IZRAEL UVEO TOTALNU OBUSTAVU: Francuska je diplomatsko neprijateljska zemlja
SEKRETAR izraelskog ministarstva odbrane, general-major Amir Baram nedavno je odlučio da obustavi sve nabavke oružja iz Francuske kao deo šire inicijative za smanjenje vojne zavisnosti od zemalja koje Izrael smatra diplomatski neprijateljskim.
Izraelski ministar odbrane Izrael Kac i general Baram rade na proširenju domaće proizvodnje oružja u svetlu diplomatskih posledica rata Izraela sa Hamasom u Pojasu Gaze, preneo je Tajms of Izrael.
Tokom rata u Pojasu Gaze više zemalja je uvelo delimične ili potpune sankcije na isporuke oružja Izraelu, navodeći humanitarne probleme i veliki broj žrtava.
Francuska je zabranila izraelskim predstavnicima učešće na izložbama vojne opreme i na konferencijama posvećenim pitanjima odbrane.
Nakon što je francuski predsednik Emanuel Makron u oktobru 2024. godine pozvao na embargo na izvoz oružja Izraelu, Francuska je zaustavila prodaju određenog oružja koje bi moglo biti korišćeno za operacije IDF-a u okupiranoj palestinskoj enklavi.
