EPILOG NAPADA NA ZGRADU RUSKE VLADE U BELGORODU: Ima povređenih

NAJMANjE tri osobe su ranjene u napadu ukrajinskog drona na zgradu regionalne vlade u gradu Belgorodu, u Rusiji, saopštio je gubernator tog regiona Vjačeslav Gladkov.

Foto: Profimedia

- Kao rezultat napada dronom, tri osobe su povređene. Još dve žene su potražile medicinsku pomoć. Ranjen je Vjačeslav Beskorovajni, šef administrativno-ekonomskog odeljenja - napisao je Gladkov u objavi na Telegramu, prenosi TASS.

Prema njegovim rečima, oštećeni su i fasada i zastakljeni deo zgrade.