EPILOG NAPADA NA ZGRADU RUSKE VLADE U BELGORODU: Ima povređenih
NAJMANjE tri osobe su ranjene u napadu ukrajinskog drona na zgradu regionalne vlade u gradu Belgorodu, u Rusiji, saopštio je gubernator tog regiona Vjačeslav Gladkov.
- Kao rezultat napada dronom, tri osobe su povređene. Još dve žene su potražile medicinsku pomoć. Ranjen je Vjačeslav Beskorovajni, šef administrativno-ekonomskog odeljenja - napisao je Gladkov u objavi na Telegramu, prenosi TASS.
Prema njegovim rečima, oštećeni su i fasada i zastakljeni deo zgrade.
"Porez na sunce": Izdavanje "stan na dan" pod lupom nadležnih u BIH
31. 03. 2026. u 23:15
ĐORĐA OKREĆE LIST: Nova strategija italijanske premijerke
31. 03. 2026. u 21:46
VUČIĆ RASTURIO MILANOVIĆA! Predsednik Srbije ga razmontirao u paramparčad
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da podržava odluku predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da otkaže skup Brdo Brioni u maju jer mu, kako je istakao, tamo nije mesto, kao i da mu je mnogo važnije da ode i položi cvet u Jasenovcu.
30. 03. 2026. u 18:31 >> 18:44
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
VILIJAM MONTGOMERI: "Kad smo bombardovali Srbiju, nismo imali dozvolu za prelet preko Hrvatske - Tuđman nije znao! Podela KiM jedini izlaz"
NEDAVNO je obeležena 27. godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju.
30. 03. 2026. u 20:11
