JAPAN POJAČAVA ODBRAMBENE KAPACITETE: Aktivirane rakete dugog dometa
JAPANSKO Ministarstvo odbrane saopštilo je da su rakete dugog dometa sa mogućnošću kontranapada puštene u operativnu upotrebu u dve baze Kopnenih snaga samoodbrane: kampu Kengun u prefekturi Kumamoto i kampu Fudži u prefekturi Šizuoka.
Raspoređivanje označava pomak od isključivo odbrambene politike zemlje prema ustavnom odricanju od rata i omogućava preventivne udare na neprijateljske ciljeve u slučaju neposredne pretnje, preneo je Kjodo.
Japanski ministar odbrane Šindžiro Koizumi je rekao da ta odluka jača sposobnosti odvraćanja u složenom regionalnom bezbednosnom okruženju, dok su lokalni stanovnici izrazili zabrinutost da bi baze mogle da postanu mete.
Kamp Kengun je opremljen nadograđenim vođenim raketama tipa 12 zemlja-brod dometa oko 1.000 kilometara, dok kamp Fudži koristi hiperbrze klizeće projektile za odbranu udaljenih ostrva.
Resorno ministarstvo planira širenje raketnih kapaciteta na druge baze, uključujući Kamifurano na Hokaidu i Ebino u regionu Kjušu, sa ciljem povećanja dometa do 2.000 km u budućnosti.
Pomorske snage samoodbrane opremile su razarač "Čokai" tehnologijom "Aegis" za lansiranje krstarećih raketa "tomahak", dok će razarač "Teruzuki" i lovci F-2 i F-35A dobiti rakete tipa 12 i "džoint strajk" kako bi dodatno ojačali kapacitete kontranapada.
