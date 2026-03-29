"ZA MESEC DANA TRAŽIĆE RUSKU" Dmitrijev upozorava: Evropa pred blokadama u snabdevanju energijom
EVROPA se suočava sa blokadama u snabdevanju energijom i zatražiće isporuku ruskih energenata u roku od mesec dana, rekao je specijalni predstavnik Kremlja za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja (RDIF) Kiril Dmitrijev.
- U stvari, ljudi u Evropi u početku nisu razumeli sve posledice energetskog zaključavanja koje će nastati. A sada verujemo da će doći do direktnog zaključavanja u snabdevanju energijom i da će biti nestašice goriva za automobile - izjavio je on za televiziju Rusija-1.
Prema njegovim rečima, zato će Evropa u roku od mesec dana moliti za zalihe ruskih energetskih resursa, prenosi Interfaks.
Dmitrijev je ranije ove nedelje najavio početak najsnažnije energetske krize u istoriji čovečanstva, navodi agencija.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)