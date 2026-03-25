TEHERAN OBJAVIO SNIMAK "Pogodili smo ponos američke vojske" (VIDEO)

IRAN je objavio da su njegove oružane snage ciljale američki nosač aviona „USS Abraham Lincoln“ obalnim krstarećim raketama, javili su iranski državni mediji.

Iranska „Press TV“ objavila je video snimak na kojem se navodno vidi ispaljivanje rakete, dok je državna novinska agencija IRNA prenela izjave zvaničnika mornarice koji opisuju operaciju.

Agencija IRNA citirala je komandanta iranske mornarice, kontraadmirala Šahrama Iranija, koji je rekao da se kretanje „neprijateljskog“ nosača aviona „Abraham Lincoln“ stalno prati.

Rekao je da će nosač biti ciljan čim uđe u domet iranskih raketnih sistema.

According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. pic.twitter.com/dbstqUyFAI — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 25, 2026

Ovo nije prvi put da Iranci tvrde da su pogodili američki brod „Abraham Linkoln“. Još 1. marta, drugog dana rata, tvrdili su da su napali i pogodili nosač aviona sa četiri balističke rakete.

Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) je tada demantovala tvrdnje iranske Revolucionarne garde o uspešnom raketnom napadu na nosač aviona „Abraham Linkoln“, nazivajući ih lažima.

Nosač aviona „Abraham Linkoln“ je dom najnovijih stelt lovaca F-35, sposobnih da izbegnu neprijateljske radare.

Njegova udarna grupa sastoji se od tri razarača opremljena krstarećim raketama „Tomahavk“ za napade na kopnene ciljeve, a obično je prati nuklearna podmornica sa istim naoružanjem.

Prema satelitskim snimcima koje je potvrdio BBC Verify, nosač je poslednji put viđen 15. februara kod obale Omana.

Šta je USS Abraham Lincoln?

USS Abraham Lincoln (CVN-72) je američki nosač aviona klase Nimitz na nuklearni pogon, jedan od najvećih ratnih brodova na svetu.

Ušao je u sastav američke mornarice 1989. godine i dobio je ime po 16. predsedniku Sjedinjenih Država, Abrahamu Linkolnu.

Brod je dugačak preko 330 metara, može da nosi više od 60 aviona i helikoptera i ima posadu od oko 5.000 ljudi, uključujući i vazduhoplovnu grupu.

Zahvaljujući svojoj nuklearnoj energiji, može da plovi mesecima bez potrebe za gorivom, što mu omogućava da izvodi dugoročne vojne operacije bilo gde u svetu.

USS Abraham Lincoln je učestvovao u brojnim vojnim operacijama, uključujući rat u Iraku, operacije u Avganistanu i misije na Bliskom istoku i u zapadnom Pacifiku.

Nosači aviona poput ovog su ključni deo američke vojne strategije jer omogućavaju brzo raspoređivanje borbenih aviona u krizna područja bez potrebe za kopnenim bazama.

