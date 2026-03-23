GORI KLJUČNO RUSKO ČVORIŠTE ZA IZVOZ NAFTE Desetine dronova krenulo u napad (VIDEO)

В.Н.

23. 03. 2026. u 12:40

UKRAJINSKI napad dronovima na rusku baltičku luku Primorsk, jedno od ključnih čvorišta za izvoz nafte u zemlji, oštetio je spremnik goriva, saopštile su lokalne vlasti, a prenosi Blumberg.

ГОРИ КЉУЧНО РУСКО ЧВОРИШТЕ ЗА ИЗВОЗ НАФТЕ Десетине дронова кренуло у напад (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/@Siegfri41835106

Sistemi protivvazdušne odbrane uništili su više od 50 dronova iznad regiona tokom noći, rekao je Aleksandar Drozdenko, guverner Leningradske oblasti, u objavi na Telegramu u ponedeljak ujutru. Napori da se odbije napad i dalje su u toku, dodao je.

Službe hitne pomoći rade na gašenju požara u skladišnom spremniku goriva u Primorsku, a osoblje je evakuisano, naveo je Drozdenko.

Primorsk je jedno od glavnih ruskih pomorskih terminala za izvoz sirove nafte. Luka je ranije bila meta napada Ukrajine, uključujući i napade 2025. godine koji su privremeno poremetili utovar.

Ukrajina se do sada nije oglašavala povodom incidenta.

Dok Rusija nastavlja sa skoro dnevnim napadima dronovima i raketama na Ukrajinu, Kijev je odgovorio napadima na ruske luke, energetsku infrastrukturu, rafinerije i druge industrijske objekte, pokušavajući da uskrati Kremlju sredstva za rat.

Najnoviji napad se dešava dok je sukob na Bliskom istoku doveo do porasta cena nafte, a SAD su ublažile sankcije na rusku i iransku sirovu naftu kako bi pokušale da ograniče rast cena.

Ukrajinska vojska saopštila je da je u subotu pogodila naftnu rafineriju Rosneft u Saratuovu na jugozapadu Rusije. Vlasti u regionu Baškortostan saopštile su u subotu da su dronovi odbijeni tokom noći u blizini velikih naftnih rafinerija koje su prethodno više puta bile meta napada prošle godine.

VOJISLAV ŠEŠELj: Moram da saopštim vest koja su mi javili pre nekoliko minuta