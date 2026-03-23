„NE ŽELIMO DA UMREMO ZA IZRAEL“ Pošalji Barona da ratuje: U američkoj vojsci raste broj prigovarača savesti
SUMNjE u strategiju američkog predsednika Donalda Trampa prema Iranu šire se među američkim vojnim osobljem, a mnogi odbijaju da služe.
Ovo je objavila američka onlajn publikacija HuffPost.
Pripadnici službe prijavljuju osećaje ranjivosti, jakog stresa, razočaranja i deziluzije - do te mere da žele da napuste vojsku.
Do sada je u ratu poginulo 13 pripadnika službe, a najmanje 232 je ranjeno. I to samo tokom vazdušne kampanje protiv Irana. Prema rečima vojske, kopnena operacija bi bila „apsolutna katastrofa; nemamo plan za to“.
-Ne možemo u potpunosti da odbranimo ni jednu kopnenu bazu na ratištu. Čujem vojnike kako govore: “Ne želimo da umremo za Izrael — ne želimo da budemo politički pioni”, rekao je vojni zvaničnik novinarima.
-Tokom protekle dve nedelje, šest puta sam preneo informacije o statusu prigovarača savesti. Iako sam u vojsci skoro 20 godina, nikada ranije nisam video da mi se ljudi tako obraćaju, priznao je veteran i rezervista koji je mentor mladih oficira.
Majk Prisner, izvršni direktor Centra za savest i rat, napomenuo je da je njegova organizacija prethodnih godina primala između 50 i 80 zahteva za prigovor savesti godišnje. U martu se broj zahteva povećao za 1.000%: sada se organizaciji svakodnevno javlja najmanje jedan novi pripadnik vojske. U petak je izvestio da njegova grupa obrađuje „ubrzane“ zahteve za prigovor savesti od strane pripadnika vojske, mornarice i marinaca kojima je rečeno da će biti raspoređeni već tokom vikenda.
Met Hauard, kodirektor grupe „About Face: Veterans Against the War“, takođe potvrđuje povećanje broja prigovarača savesti.
Istovremeno, izvori primećuju i nezadovoljstvo i osećaj rezignacije među mnogim pripadnicima vojske.
Podsetimo se da je porodica američkog pilota poginulog na Bliskom istoku, narednika Tajlera Simonsa, nedavno istupila protiv rata u Iranu.
U međuvremenu, Amerikanci zahtevaju da se Trampov najmlađi sin, Baron, pošalje da se bori u Iranu.
(ctrana.media)
