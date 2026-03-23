"LAŽLJIVI AMERIČKI PREDSEDNIK, TERORISTA I UBICA DECE..." Iran odgovorio na pretnje Trampa - Ne sumnjajte da ćemo to učiniti!
IRAN će uzvratiti u slučaju napada na iranski elektroenergetski sektor napadima na izraelske elektrane, kao i na elektrane koje snabdevaju američke baze u zemljama regiona Persijskog zaliva, navodi se u današnjem saopštenju Revolucionarne garde Irana (IRGC).
U saopštenju su, naizgled, povučene ranije pretnje postrojenjima za desalinizaciju vode u regionu, koja su ključna za snabdevanje pijaćom vodom u zemljama Persijskog zaliva, prenosi Rojters.
- Lažljivi američki predsednik, terorista i ubica dece izjavljivao je da Revolucionarna garda Irana namerava da napadne postrojenja za desalinizaciju vode i izazove teškoće ljudima u zemljama u regionu - navodi se u saopštenju objavljenom na državnim iranskim medijima.
Američki predsednik Donald Tramp upozorio je u subotu da će iranske elektrane biti meta vazdušnih udara ako Teheran odbije da potpuno otvori pomorsku trasportnu rutu kroz Ormuski moreuz u roku od 48 sati.
- Odlučni smo da odgovorimo na svaku pretnju istom merom. Ako oni pogode elektroenergetsko postrojenje i mi ćemo gađati elektroenergetsko postrojenje. Ne sumnjajte da ćemo to učiniti. Amerika ne zna naše mogućnosti - videće ih na terenu - saopštila je Revolucionarna garda Irana, prenosi Tasnim.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Komentari (0)