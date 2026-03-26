RUSKI SATELITI U TRCI S MASKOVIM: Kompanija američkog milijardera dobija ozbiljnog konkurenta u moskovskom "Rasvetu"

RUSI su povećali broj satelita koji će njihovoj vojsci poboljšati sistem veza i pregled nad ratištem u Ukrajini.

Foto: Novie izvestija

Eksperti kažu da ruski sateliti "Rasvet" imaju prednost u odnosu na američki "Starlink" milijardera Ilona Maska koji, inače, ima ugovor sa Pentagonom i pruža usluge ukrajinskoj vojsci, pa je prvih godina rata imala daleko bolji sistem veza od Rusa. U Moskvi su se opredelili da se takmiče sa Maskom, ne po broju satelita, već njihovom sasvim novom koncepcijom.

Kompanija Maska ima na niskoletećoj orbiti više od 9.000 satelita koji omogućavaju direktan pristup internetu. Rusi su sada pustili u orbitu prvu seriju niskoletećih 16 satelita "Rasvet" sa kojima će ovih dana biti uspostavljena veza. Satelite je u kosmos dovezla raketa "sojuz-2.1B", lansirana sa kosmodroma "Pleseck".

RAZLIKE U SATELITIMA EKSPERTI kažu da je glavna razlika ruskog i Maskovog satelita ne samo u tome što će raditi na većoj visini, već i nova arhitektura veza. Ruski sistem će već koristiti laserski prenos veza među satelitima i bolje je zaštićen od "Starlinka". Amerikanci tek rade na laserskoj vezi.

Ruske satelite izradila je privatna kompanija "Biro 1440", čiji je osnivač Anton Čerepenikov. Ruski sateliti leteće na visini od 800 kilometara, a u planu je da ih 2035. godine bude 900 za celu Rusiju.

Ti sateliti su povezani laserskim terminalima nove generacije i plazminim motorima, što su glavne prednosti u odnosu na "Starlink". Već 2027. Rusija će dovesti u orbitu 250 satelita. Tada počinje komercijalna eksploatacija, a imaće internet vezu sa celim svetom. Već 2030. godine ruski niskoorbitni sistem opsluživaće 50 hiljada abonenata.

"Čarobna" kutija DA bi mogla da se koristi nova ruska internet mreža, korisnik "Rasveta" mora da ima prijemnik koji izgleda kao kutija stranica 60 centimetara i teška oko 15 kilograma. U kutiji je antena koja brzo uspostavlja vezu sa satelitom. Ta antena omogućava da se informacija predaje na običan vaj-faj ruter ili mobilnu vezu.

Satelit "Rasvet-1" je težak 80 kilograma, dok će "Rasvet-2" biti dvostruko veći. Obezbeđivaće kvalitetan internet u svim delovima Rusije. U Moskvi ističu da će njihov sistem satelita na niskoj orbiti biti pravi odgovor na ono što je napravila kompanija Maska.

Ruski sateliti radiće na većoj visini od Maskovih koji su na 550 kilometara. Ruski će biti 250 kilometara više, pa će se njihov signal prostirati na većoj površini, dok laserski terminali ne dopuštaju da protivnik ometa vezu.