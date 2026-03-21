IRAN ISPALIO RAKETE KA 4.000 KM UDALJENOJ VOJNOJ BAZI: Ključna je za SAD i Veliku Britaniju
IRAN je ispalio dve balističke rakete prema američko-britanskoj bazi Dijego Garsija, koja se nalazi usred Indijskog okeana, četiri hiljade kilometara daleko, objavio je Volstrit žurnal.
Nijedna od dve rakete ispaljene na bazu nije pogodila metu, navodi list, pozivajući se na nekoliko američkih zvaničnika.
Prema rečima dvojice zvaničnika, jedna raketa je otkazala u letu, a drugu je oborio američki ratni brod.
Strateška baza usred okeana Smeštena na izolovanom ostrvu u arhipelagu Čagos, britanskoj teritoriji, Dijego Garsija je jedna od dve baze koje je Ujedinjeno Kraljevstvo ustupilo Sjedinjenim Državama u petak na korišćenje za „specifične odbrambene operacije protiv Irana“, zajedno sa Ferfordom u Engleskoj.
To je strateški ključna baza za SAD gde su nuklearne podmornice, bombarderi i razarači stacionirani usred Indijskog okeana, piše Frans pres.
Sporazum o Čagosu i proterani stanovnici Godine 2025, Ujedinjeno Kraljevstvo je potpisalo sporazum o vraćanju suvereniteta nad arhipelagom Čagos Mauricijusu, uz zadržavanje prava na zakup od 99 godina kako bi se osigurao kontinuirani rad baze.
Krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, Britanci su proterali oko dve hiljade lokalnih stanovnika sa arhipelaga kako bi izgradili bazu, izveštava Rojters.
(Indeks.hr)
TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
