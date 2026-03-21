Svet

IRAN ISPALIO RAKETE KA 4.000 KM UDALJENOJ VOJNOJ BAZI: Ključna je za SAD i Veliku Britaniju

P. Đurđević

21. 03. 2026. u 08:52

IRAN je ispalio dve balističke rakete prema američko-britanskoj bazi Dijego Garsija, koja se nalazi usred Indijskog okeana, četiri hiljade kilometara daleko, objavio je Volstrit žurnal.

ИРАН ИСПАЛИО РАКЕТЕ КА 4.000 КМ УДАЉЕНОЈ ВОЈНОЈ БАЗИ: Кључна је за САД и Велику Британију

Foto: Profimedia

Nijedna od dve rakete ispaljene na bazu nije pogodila metu, navodi list, pozivajući se na nekoliko američkih zvaničnika.

Prema rečima dvojice zvaničnika, jedna raketa je otkazala u letu, a drugu je oborio američki ratni brod.

Strateška baza usred okeana Smeštena na izolovanom ostrvu u arhipelagu Čagos, britanskoj teritoriji, Dijego Garsija je jedna od dve baze koje je Ujedinjeno Kraljevstvo ustupilo Sjedinjenim Državama u petak na korišćenje za „specifične odbrambene operacije protiv Irana“, zajedno sa Ferfordom u Engleskoj.

To je strateški ključna baza za SAD gde su nuklearne podmornice, bombarderi i razarači stacionirani usred Indijskog okeana, piše Frans pres.

Sporazum o Čagosu i proterani stanovnici Godine 2025, Ujedinjeno Kraljevstvo je potpisalo sporazum o vraćanju suvereniteta nad arhipelagom Čagos Mauricijusu, uz zadržavanje prava na zakup od 99 godina kako bi se osigurao kontinuirani rad baze.

Krajem 1960-ih i početkom 1970-ih, Britanci su proterali oko dve hiljade lokalnih stanovnika sa arhipelaga kako bi izgradili bazu, izveštava Rojters.

(Indeks.hr)

TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

POVRATAK DUŠANA VLAHOVIĆA! Povreda je prošlost, Srbin spreman da povede Juve do mesta koje vodi u Ligu šampiona!